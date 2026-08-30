Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía conoció 46 días después que grupo de escoltas podría estar involucrado en el atentado

Nuevas pruebas permitirían esclarecer la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en julio de 2025.

En exclusiva, SEMANA dio a conocer el testimonio de un menor de edad que habría participado en la planeación y logística del atentado contra el dirigente político. La declaración apunta a una posible participación de integrantes de su esquema de seguridad, quienes presuntamente habrían suministrado información clave a los miembros de la estructura encargada de ejecutar el ataque.

El esquema de protección de Miguel Uribe Turbay habría sido infiltrado. Fiscalía indaga reuniones entre dos escoltas y alias El Viejo

El menor de edad, quien se fugó de un centro transitorio del ICBF, señaló que alias ‘Chipi’, identificado como la persona encargada de la logística del atentado, le manifestó en más de una ocasión que contaban con una persona a la que identificaban como “escolta del senador”, quien presuntamente les suministraba información sobre los movimientos de Uribe Turbay.

“Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero decía que la información del senador la estaba sabiendo por alguien de ellos. Recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos con Chipi y él hace una llamada por WhatsApp a esa persona que decía ‘escolta senador’. Le dice esa persona a Chipi que había manifestaciones, pero no dijo nada más. Esa llamada no duró ni tres segundos”, dijo ante la Fiscalía.

Desde el 30 de abril de 2024, Miguel Uribe Turbay fue claro al señalar que su vida corría riesgo. No fue escuchado por la Dirección de Protección de la Policía ni por la Unidad Nacional de Protección. SEMANA revela el documento, la prueba reina, de estas advertencias. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En medio de la investigación, Noticias RCN dio a conocer una serie de videos que aportarían elementos para respaldar la declaración entregada por el menor de edad. El material audiovisual permitiría establecer que, antes del atentado, se habrían registrado al menos dos encuentros entre integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y uno de los hombres que posteriormente fue condenado por su participación en el crimen.

El primero de estos encuentros habría ocurrido el 29 de enero de 2025, en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá. Allí se habrían reunido dos integrantes del esquema de protección del senador con quien sería Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de ‘El Viejo’. En esa fecha, Uribe Turbay se encontraba fuera del país, participando en un evento en Panamá. El segundo encuentro habría tenido lugar a comienzos de abril de ese mismo año, cerca de la sede del Congreso, en el centro de Bogotá, nuevamente entre los dos escoltas y ‘El Viejo’. Para entonces, el dirigente político estaba en Cali junto con su esposa, en el marco de la presentación de su precandidatura presidencial.

Según el Viejo, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay la dio José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

Según el informe técnico mencionado en la investigación, la existencia de estos encuentros habría sido establecida mediante el análisis de los registros asociados a los números telefónicos utilizados por los dos escoltas y ‘El Viejo’. Este elemento es considerado relevante para determinar si pudo existir una eventual entrega de información sobre los desplazamientos y actividades de Uribe Turbay en Bogotá.

Cabe recordar que ‘El Viejo’ manifestó ante la Fiscalía que la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc liderada por Iván Márquez y otros excomandantes, habría participado en la financiación y coordinación logística del atentado. Tras suscribir un preacuerdo, Pérez Marroquín fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión.

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Noticias RCN también informó que los dos escoltas señalados en los videos continuarían vinculados al esquema de seguridad de la familia de Miguel Uribe Turbay. Ante esta situación, el abogado Víctor Mosquera Marín solicitó a las autoridades profundizar las verificaciones y adoptar las medidas que correspondan dentro de la investigación.

Hasta el momento, nueve personas han sido condenadas mediante preacuerdos por hechos relacionados con el atentado contra el senador. Entre ellas se encuentra el menor de edad señalado de haber disparado en dos ocasiones contra la cabeza del dirigente político mientras permanecía en el parque El Golfito.