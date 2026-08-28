Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estos son los dos testimonios que se buscarán contrarreloj

En las últimas horas se presentaron dos hechos que, a simple vista, parecen alejados de la investigación que se adelanta por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, al mirarlos con mayor detenimiento, aparece la amalgama de elementos que los relaciona directamente con el caso.

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En la mañana del miércoles, la Fiscalía General confirmó la captura de Rafael Salgado Merchán, alias Águila, señalado de ser uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia, las disidencias de las Farc conformadas por Iván Márquez que delinquen en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).

Esta estructura criminal estaría dedicada, principalmente, al control territorial, la intimidación de la población y la comisión de conductas extorsivas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y palmicultores, entre un rosario de actividades delincuenciales.

Águila sería uno de los hombres de confianza y más cercanos del Zarco Aldinever, en el departamento del Meta.

Por otro lado, el presidente Abelardo De La Espriella firmó la extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de la estructura disidente de las Farc conocida como Comandos de Frontera y delegado en los diálogos de la política de la paz total durante el gobierno de Gustavo Petro.

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SEMANA conoció en exclusiva que el apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay solicitará una entrevista con estos dos criminales con el fin de corroborar información que se ha recolectado en los últimos meses dentro de esta investigación.

Entre estos, el movimiento de altas sumas de dinero enviadas por la Segunda Marquetalia —conformada en suelo venezolano— con los Comandos de Frontera para financiar la planeación y ejecución del atentado sicarial contra el dirigente del Centro Democrático.

El objetivo es recolectar la declaración de Araña antes de que sea extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por graves delitos.

En el caso de Águila, quien se encuentra privado de su libertad por orden de un juez de control de garantías— por su estrecha relación con El Zarco Aldinever—, tendría información sobre otras personas que habrían participado en el atentado sicarial que acabó con la vida del congresista.

Como lo reveló SEMANA en exclusiva en marzo pasado, el Zarco Aldinever, exjefe de las Farc, fue señalado directamente por Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, de estar detrás de la logística y financiación.

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“El Zarco Aldinever, que era un comandante de la guerrilla, me dijo: ‘Usted va a trabajar con nosotros’, y yo le dije que sí. Entonces, la respuesta es sí, yo pertenezco a partir de ese momento en las vueltas con ellos (…) Desde que me di cuenta de que el finado (Miguel Uribe) era un senador, me dio mala espina porque seguramente la muerte de él la iban a ver como un mártir, pero ya no me podía echar para atrás. Si no ejecutaba esa orden, iba a tener problemas con esa gente. Yako me hubiera podido ajusticiar”, confesó el Viejo ante la fiscal.