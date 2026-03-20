Alias el Viejo, señalado determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pagaría 22 años de cárcel

La Fiscalía advirtió que el acuerdo con alias el Viejo, señalado determinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, incluyó una pena de 22 años y tres meses de prisión. El acuerdo fue socializado con los jueces.

Fiscalía confirmó que alias el Viejo es enlace de la Segunda Marquetalia y siguió a Miguel Uribe antes del crimen

Simeón Pérez Marroquín fue capturado luego de varios meses de investigaciones por parte de la Fiscalía; estaba en el oriente del país cuando agentes de la Dijín lo ubicaron y le notificaron la orden de captura que corría en su contra por el magnicidio del precandidato presidencial.

En las audiencias preliminares se declaró inocente; sin embargo, y con el paso de los meses, entendió que la contundencia de las pruebas no le dejaba otro camino que la aceptación de cargos y lo hizo a través de un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores en actividades ilícitas.

La Fiscalía entregó detalles de la participación de alias el Viejo en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el ente acusador, Simeón Pérez Marroquín fue el determinador del crimen, el responsable de ubicar la organización criminal encargada del ataque sicarial y además el encargado de ubicar el arma de fuego que se iba a utilizar.

“Permitió a la Policía Judicial establecer que esta persona que ella mencionaba como Sebastián y que se reunió con ella en varias ocasiones, es el señor Simeón Pérez Marroquín. Katerin Andrea hizo el reconocimiento de fotografías y lo reconoció como la persona que la contactó, cabecilla de la estructura criminal y fue quien le suministró el arma de fuego con la que se cometió el homicidio y quien la envió a Caquetá para esconderse luego del hecho”, dijo la Fiscalía.

En el preacuerdo incluyó la declaración de Katerin Andrea Martínez, la mujer que también fue condenada a través de un preacuerdo y que habría llevado el arma entregada por alias el Viejo al menor de edad que finalmente cometió el homicidio en contra del candidato presidencial. Ella advirtió la importancia que tenía alias el Viejo en la organización.

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia. Foto: Suministrado a SEMANA

“Participaba activamente en las actividades criminales desarrolladas por el grupo delincuencial en el rol de transportar armas de fuego para la comisión de diversos delitos, lo cual lleva a inferir que estamos ante una situación que vulneró de manera dolosa los bienes jurídicos tutelados. Dicho comportamiento ha sido censurado por el legislador y la Fiscalía ha cumplido con el deber de encasillar la conducta de esta persona en los tipos penales adecuados”, señaló la Fiscalía.

De aprobarse el preacuerdo que firmó la Fiscalía con alias el Viejo, serían cinco los condenados por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una investigación que avanzó muy rápido y que de manera express dejó resultados importantes, incluso la condena de quienes participaron.