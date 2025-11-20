Katherine Andrea Martínez, alias Katherine o Andrea, confesó cuál fue su participación en el atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La implicada dijo que fue contactada por Elder José Arteaga, alias el Costeño, para recoger el arma de fuego modificada y llevarla hasta el lugar de los hechos, donde se la entregaron al menor de edad.

En sus declaraciones, al parecer habló más de la cuenta y reveló detalles de otros hechos criminales, como un frustrado atentado terrorista en contra de Elkin José Henao, un exintegrante de las Farc, que tenía una amenaza de muerte de la llamada Segunda Marquetalia.

Alias Andrea fue capturada en Florencia (Caquetá), cuando se alistaba para irse a la selva a recibir protección y entrenamiento de un grupo guerrillero. | Foto: CAPTURA DE VIDEO

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a Katherine Andrea Martínez Martínez en la planeación y coordinación de una acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, que no alcanzó a perpetrarse”, advirtió la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, alias Andrea se encargó de la logística de vigilar e incluso recibir el artefacto exclusivo que sería entregado nuevamente a un menor de edad, responsable de llevarla hasta el vehículo de la víctima para luego ser detonado.

“La mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado el pasado 3 de junio. En ese sentido, es señalada de asumir la logística criminal, realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su respectivo detonador, transportarla y entregarla a un adolescente que sería el encargado de instalarla”, dijo la Fiscalía.

El atentado terrorista no se concretó luego de que el menor de edad responsable de llevar el artefacto explosivo tipo lapa, que ubicaría en el vehículo en el que se movilizaba el exintegrante de las Farc, se percatara de la presencia de policías en la zona.

“Las evidencias indican que, ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, el menor de edad se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, cargo que no fue aceptado”, advirtió el ente acusador.

Alias Andrea habría sido contratada por alias el Costeño para participar en el atentado. Luego la envió al Caquetá con la promesa de que una “guerrilla” la protegería. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA