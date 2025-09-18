Cabecillas del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fueron enviados a cárceles de máxima seguridad

Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano o el Viejo, los dos capturados por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad, el primero a Girón, en el departamento de Santander, y el segundo a La Dorada, Caldas.

Los dos fueron protagonistas del plan criminal para atentar contra la vida del precandidato presidencial, el pasado 7 de julio, en el parque el Golfito, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Fueron capturados luego de la investigación de la Fiscalía y la Policía.

En las imágenes, la secuencia del asesinato de un empresario mexicano en el sector de El Poblado, en Medellín. Cámaras de seguridad hacen seguimiento a la banda durante dos días desde su llegada a la ciudad. El registro en el hotel, la planeación y el asesinato. Los sicarios fueron capturados. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades ilícitas, y ninguno aceptó ser responsable, aparentemente, en una estrategia de defensa que pretende llegar a una negociación con el ente acusador.

Estaban recluidos en el búnker de la Fiscalía, como una medida de seguridad, mientras se adelantaba el proceso, sin embargo, en las últimas horas se conoció que se dispuso, por orden de un juez, su traslado a una cárcel de máxima seguridad, dada la gravedad de los hechos y la necesidad de mantener su seguridad.

“Elder José Arteaga Hernández: alias el Costeño fue capturado el 5 de julio de 2025, e ingresó a la cárcel de Girón el 16 de septiembre de 2025, y William Fernando González Cruz: alias el Hermano o el Viejo fue capturado el 19 de junio de 2025, e ingresó a la cárcel de La Dorada el 16 de septiembre de 2025”, explicó el Inpec.

Entre los elementos de prueba que tiene la fiscalía y que fueron presentados en las audiencias preliminares, se advierte que el Costeño fue el responsable de ubicar al menor de edad, las armas y toda la logística para completar el ataque criminal en contra de Miguel Uribe Turbay.

Alias el Costeño también quedó reseñado en los videos de seguridad que recuperaron las autoridades a través de las cámaras de seguridad del sector, donde se le ve llegar con alias Gabriela, la mujer que también fue capturada y que tenía la misión de llevar el arma hasta la escena del crimen.

Fue alias Gabriela o Andrea, la que en sus declaraciones advirtió como alias el Costeño, se encargó de hacerle varios ofrecimientos para transportar armas de fuego, hasta explosivos. Todo como parte de las actividades criminales que desarrollaba esta organización criminal con sede en el centro de Bogotá.

Desde la planeación del atentado hasta sus reacciones tras las investigaciones, el celular del nuevo capturado entregó nuevos detalles. | Foto: Foto alias Harold: Fiscalía /Foto alias el costeño: Policía /Foto alias Gabriela: Semana