Legalizan captura de presunto implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, detenido por las autoridades en la noche de este sábado, 30 de agosto, como presunto implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Barragán Ovalle, también conocido con el alias de Harold, es la séptima persona capturada por el magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático, quien murió el pasado 11 de agosto después de luchar por más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe.

Durante la audiencia de legalización, la defensa del capturado aseguró que el sujeto venía colaborando con la justicia y que sostuvo conversaciones con los fiscales que adelantan el caso para concretar su colaboración.

La audiencia de este domingo fue suspendida y se retomará el próximo martes, 2 de septiembre, para la imputación de cargos por parte de la Fiscalía y determinar la medida de aseguramiento para continuar con el proceso.

Barragán Ovalle será imputado el próximo martes por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos.

Las autoridades aseguran que el sujeto, quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa, tenía conocimiento del atentado desde el mismo momento de la planeación, hasta la ejecución del hecho.

La investigación arroja que alias Harold también sabía sobre el desplazamiento de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida con el alias de Gabriela y quien entregó el arma al menor sicario, al Caquetá.

La joven de 19 años que fue capturada en Florencia, Caquetá, el pasado 14 de junio es señalada de ser la “mensajera” de la banda sicarial que atentó contra el congresista y su rol, al parecer, consistía en llevar el arma al sicario.

Harold Daniel Barragán Ovalle, quien cuenta con una trayectoria criminal de más de 10 años, según las autoridades, sería quien coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño.

El hombre participó en todas las fases de planeación del atentado, de acuerdo con las autoridades, y sería el responsable de seleccionar y contactar al sicario menor de edad que disparó en contra del senador Uribe Turbay.

Así lo manifestó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, quien confirmó que Barragán Ovalle ya había sido capturado en otras oportunidades por diferentes delitos.

“Este resultado es producto de más de 270 actuaciones judiciales, 42 entrevistas de testigos y cerca de 37 evidencias recolectadas por más de 180 investigadores que siguen trabajando bajo el liderazgo de la Fiscalía General y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación”, señaló Triana.

