Policía capturó en Bogotá a presunto implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Las autoridades confirmaron en la noche de este sábado, 30 de agosto, la captura de un nuevo implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Uniformados de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación adelantaron el operativo que dio con la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle en la capital del país.

Según explicaron las autoridades, este delincuente sería hombre de confianza de Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien fue capturado el pasado 5 de julio en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Barragán Ovalle, conocido con el alias de Harold, se convierte en el séptimo capturado por el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático, quien perdió la vida dos meses después del atentado perpetrado en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón.

La Policía explicó que la persona capturada en las últimas horas habría tenido conocimiento del atentado contra el Senador desde el mismo momento de la planeación, hasta la ejecución del hecho. También sobre el desplazamiento de alias Gabriela cuando escapaba al Caquetá.

Harold Daniel Barragán Ovalle cuenta con una trayectoria criminal de 10 años, según explicaron las autoridades. Este sujeto sería quien coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias el Costeño. Además, se dedicaba al expendio de estupefacientes en la localidad de Engativá.

El sujeto, quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa, será imputado ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos.

Se espera que en las próximas horas Barragán Ovalle sea presentado ante las respectivas autoridades para la legalización de su captura y la formulación de la imputación por parte de la Fiscalía.

Entre los capturados se encuentran alias el Costeño, cerebro del atentado; alias el Hermano, coordinador logístico; alias Veneco, conductor del vehículo Spark; alias Andrea, transportadora del arma; y el menor sicario, quien fue aprehendido el mismo día de los hechos tras disparar el arma.