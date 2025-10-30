Fiscalía confirmó que alias el Viejo es enlace de la Segunda Marquetalia y siguió a Miguel Uribe antes del crimen

La Fiscalía confirmó que Simeón Pérez, alias el Viejo, el noveno capturado por el crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, es un enlace directo con las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, y hasta habría hecho labores de inteligencia siguiendo al senador del Centro Democrático.

La Fiscalía confirmó que Simeone Pérez, alias el Viejo, era enlace directo de la Segunda Marquetalia y siguió a Miguel Uribe Turbay antes de coordinar con el grupo de sicarios que ejecutó el crimen del precandidato presidencial. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/eElXA8yWLZ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2025

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que con la captura de esta persona inició una segunda fase en la investigación, relacionada con “quien habría sido articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio. Y la evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”.

La Segunda Marquetalia es una de las primeras disidencias de las Farc que volvió a las armas, después de la firma del acuerdo de paz entre esa extinta guerrilla y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ese grupo armado ilegal es liderado por Iván Márquez, quien fungió como uno de los principales cabecillas de la antigua Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia.

La fiscal también confirmó: “Hay temas interesantes que hacen parte de la imputación de él y es que nosotros pudimos determinar que Simeón, antes de la conexión con el grupo de sicarios que operó el crimen, estaba haciéndole seguimiento al senador”.

Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave”. | Foto: Suministrada

Camargo agregó: “Nosotros tenemos más de 400 actividades investigativas y en esto no importa el número, sino la calidad. Ha sido un trabajo realizado con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, un grupo de analistas. Es un trabajo muy juicioso donde no se han ahorrado esfuerzos para poder reconstruir cámaras, movimientos, celdas telefónicas, conexiones, cómo vamos poniéndole a diferentes actores, caras e historias”.

La versión de la fiscal Camargo coincide con la dada por el nuevo director de la Policía, general William Rincón, quien afirmó: “Hoy queremos informar a toda la comunidad que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”.

“Es la captura más importante”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la detención de alias el Viejo, señalado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DH6IifRQXz — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2025

El general Rincón advirtió que la captura de alias el Viejo es determinante para establecer la conexión entre los autores intelectuales y materiales del magnicidio. Además, se atrevió a señalar las principales hipótesis en este crimen que apuntan, como lo advirtió SEMANA, a la llamada Segunda Marquetalia.