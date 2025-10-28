El Gobierno, a través del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que la captura de alias el Viejo es la más importante en toda la investigación que se adelanta por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Se trataría, de acuerdo con las versiones de los investigadores, del enlace entre la llamada Segunda Marquetalia y los sicarios que cometieron el crimen.

“Hoy queremos informar a toda la comunidad que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, dijo el director de la Policía, el general William Rincón.

El general Rincón advirtió que la captura de alias el Viejo es determinante para establecer la conexión entre los autores intelectuales y materiales del magnicidio. Además, se atrevió a señalar las principales hipótesis en este crimen que apuntan, como lo advirtió SEMANA, a la llamada Segunda Marquetalia.

Los investigadores del caso advirtieron que alias el Viejo, capturado en el departamento del Meta, se encargó de contactar a los sicarios en Bogotá y estos, a su vez, ubicaron a un menor de edad para completar el crimen. La amenaza directa que salió, de acuerdo con las hipótesis delictivas, de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, esta disidencia de las Farc que se esconde en Venezuela.

“El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, como un trabajo metodológico que ha permitido la captura de nueve personas más vinculadas al homicidio y que están hoy puestas a disposición de la justicia”, dijo el director de la Policía.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: API