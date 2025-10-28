Suscribirse

Nación

“Alias el Viejo sería el determinador, con la Segunda Marquetalia”, dijo el director de la Policía sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que “es la captura más importante”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 6:17 p. m.
Captura de alias El Viejo, señalado de ser uno de los cerebros del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Captura de alias el Viejo, señalado de ser uno de los cerebros del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que la captura de alias el Viejo es la más importante en toda la investigación que se adelanta por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Se trataría, de acuerdo con las versiones de los investigadores, del enlace entre la llamada Segunda Marquetalia y los sicarios que cometieron el crimen.

“Hoy queremos informar a toda la comunidad que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”, dijo el director de la Policía, el general William Rincón.

El general Rincón advirtió que la captura de alias el Viejo es determinante para establecer la conexión entre los autores intelectuales y materiales del magnicidio. Además, se atrevió a señalar las principales hipótesis en este crimen que apuntan, como lo advirtió SEMANA, a la llamada Segunda Marquetalia.

Los investigadores del caso advirtieron que alias el Viejo, capturado en el departamento del Meta, se encargó de contactar a los sicarios en Bogotá y estos, a su vez, ubicaron a un menor de edad para completar el crimen. La amenaza directa que salió, de acuerdo con las hipótesis delictivas, de los cabecillas de la Segunda Marquetalia, esta disidencia de las Farc que se esconde en Venezuela.

“El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, como un trabajo metodológico que ha permitido la captura de nueve personas más vinculadas al homicidio y que están hoy puestas a disposición de la justicia”, dijo el director de la Policía.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: API

A su turno, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, dijo: “El compromiso del Estado colombiano frente al magnicidio de Miguel Uribe Turbay es cero impunidad y capturar a todos quienes estuvieron detrás de este crimen atroz”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condenan a doce años de prisión a dos policías por las “chuzadas” a Marelbys Meza

2. Vuelve y juega: Congreso dice que el Gobierno no informa cuánto vale la reforma a la salud. “Irresponsable e inoperante”, coinciden senadores

3. Suspenden nuevamente el debate de la reforma a la salud en el Congreso; estas fueron las razones por las que se aplazó

4. Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

5. Aída Victoria Merlano apareció cantando y tirando dura pulla a su ex en una fiesta; se refirió a los “problemas mentales”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbaymagnicidioPedro Sánchez

Noticias Destacadas

Condenan a dos agentes de Policía involucrados en las “Chuzadas” a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Condenan a doce años de prisión a dos policías por las “chuzadas” a Marelbys Meza

Redacción Semana
En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.

Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

Colpensiones tiene cinco días para entregarle a la Corte Constitucional los conceptos de Héctor Carvajal sobre la pensional

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.