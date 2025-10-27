Otro capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Alias el Viejo fue detenido en el Meta

En las últimas horas de este lunes 27 de octubre, la Fiscalía confirmó que, tras la investigación que avanza por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, identificó y capturó a otro implicado.

Se trata así del noveno detenido por el asesinato del precandidato presidencial.

El capturado fue identificado como Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, y sería —de acuerdo con los elementos materiales probatorios— uno de los determinadores e intermediarios del crimen que dejó como víctima al precandidato el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2025

Alias el Viejo fue capturado en el departamento de Meta por miembros de la Policía Nacional que en las próximas horas lo dejarán a disposición de un fiscal y, según los elementos materiales de prueba, se imputarán los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, además del uso de menores para la comisión de delitos.

“En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego”, explicó el ente acusador.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió tras un mes internado en una UCI. | Foto: COLPRENSA

El pasado viernes también se reportó otra captura: un hombre que fue identificado como Jhorman David Mora Silva, conocido como el Caleño y que, de acuerdo con los elementos materiales de prueba, también participó en la ubicación del menor de edad que finalmente se encargó de completar el asesinato.

El hombre fue puesto a disposición de los jueces de control de garantías y fue enviado a la cárcel.

Son en total nueve las personas que han sido capturadas en lo corrido de la investigación por el asesinato del precandidato presidencial.

Dos aceptaron su responsabilidad a través de acuerdos o negociaciones con el ente acusador, uno de ellos justamente es el menor de edad responsable de atacar al senador Miguel Uribe Turbay.

Quienes aceptaron su responsabilidad fueron condenados: 21 años para alias el Veneco, conductor de un vehículo que se usó en el crimen, mientras que el menor de edad tendrá que pasar siete años como medida de internamiento preventivo.

Jordan David Mora Silva, conocido como el Caleño, es señalado por la Fiscalía como el octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: MONTAJE EL PAÍS