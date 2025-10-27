Suscribirse

Nación

Otro capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Alias el Viejo fue detenido en el Meta

Con este delincuente, son nueve las personas capturadas por el asesinato del precandidato presidencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

27 de octubre de 2025, 9:37 p. m.
A las afueras de la Procuraduría General de la Nación se realizó un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, fallecido en horas de la madrugada. Durante el acto se guardó un minuto de silencio y el procurador Gregorio Elijach ofreció unas palabras de aliento a su familia.
Con este delincuente, son nueve las personas capturadas por el asesinato del precandidato presidencial. | Foto: Colprensa

En las últimas horas de este lunes 27 de octubre, la Fiscalía confirmó que, tras la investigación que avanza por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, identificó y capturó a otro implicado.

Se trata así del noveno detenido por el asesinato del precandidato presidencial.

Contexto: Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Fiscal del caso fue amenazado y la Fiscalía toma medidas

El capturado fue identificado como Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, y sería —de acuerdo con los elementos materiales probatorios— uno de los determinadores e intermediarios del crimen que dejó como víctima al precandidato el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Alias el Viejo fue capturado en el departamento de Meta por miembros de la Policía Nacional que en las próximas horas lo dejarán a disposición de un fiscal y, según los elementos materiales de prueba, se imputarán los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, además del uso de menores para la comisión de delitos.

“En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego”, explicó el ente acusador.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió tras un mes internado en una UCI. | Foto: COLPRENSA

El pasado viernes también se reportó otra captura: un hombre que fue identificado como Jhorman David Mora Silva, conocido como el Caleño y que, de acuerdo con los elementos materiales de prueba, también participó en la ubicación del menor de edad que finalmente se encargó de completar el asesinato.

El hombre fue puesto a disposición de los jueces de control de garantías y fue enviado a la cárcel.

Contexto: Condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Son en total nueve las personas que han sido capturadas en lo corrido de la investigación por el asesinato del precandidato presidencial.

Dos aceptaron su responsabilidad a través de acuerdos o negociaciones con el ente acusador, uno de ellos justamente es el menor de edad responsable de atacar al senador Miguel Uribe Turbay.

Quienes aceptaron su responsabilidad fueron condenados: 21 años para alias el Veneco, conductor de un vehículo que se usó en el crimen, mientras que el menor de edad tendrá que pasar siete años como medida de internamiento preventivo.

Jordan David Mora Silva, conocido como “El Caleño”, es señalado por la Fiscalía como el octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Jordan David Mora Silva, conocido como el Caleño, es señalado por la Fiscalía como el octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: MONTAJE EL PAÍS

De igual forma, se conocieron varias denuncias que hizo la misma Fiscalía luego de que uno de los investigadores de este caso recibiera amenazas que fueron consideradas bastante serias y complejas, al punto de requerir de manera inmediata una investigación y las medidas de protección necesarias.

Contexto: Miguel Uribe Londoño rechazó las amenazas contra el fiscal que investiga el magnicidio de su hijo

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

2. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

3. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

4. La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

5. Tensión en el Caribe: bombarderos de EE. UU. se aproximan a Venezuela en medio de amenazas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía Miguel Uribe Turbaymagnicidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.