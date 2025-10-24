Judicial

Este es el octavo capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Tendrá que responder por tres graves delitos

Las primeras informaciones indican que fue una de las personas que participó en las actividades de logística para el atentado sicarial.

25 de octubre de 2025, 12:55 a. m.