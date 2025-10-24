Judicial
Este es el octavo capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Tendrá que responder por tres graves delitos
Las primeras informaciones indican que fue una de las personas que participó en las actividades de logística para el atentado sicarial.
En las últimas horas se registró una nueva imputación de cargos por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Una octava persona que habría participado en las labores de logística para ejecutar el atentado sicarial fue presentada ante un juez de control de garantías en Bogotá.
Un fiscal de la Unidad de Vida lo vinculó con los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores a Jhorman David Mora Silva, conocido como El Caleño.
El joven cuenta con varios antecedentes judiciales. Incluso, había sido capturado en mayo pasado para que cumpliera una condena por el delito de hurto.
Las pruebas recolectadas indican que en medio de la planeación del atentado contra el dirigente político del Centro Democrático, alias El Caleño -atendiendo órdenes expresas del jefe de la banda- buscó al menor de edad que tenía que ejecutar la acción sicarial.
“Habría contactado por videollamada al menor y convencido de ejecutar el ataque armado”, precisó la Fiscalía General.
Después de convencer al menor de edad, le comunicó todo esto a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi, para que se planeara la coordinación final del atentado contra la integridad del senador.
“De acuerdo con la investigación, este hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá”, aseveró el ente investigador.