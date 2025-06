En la zona, alias el Costeño es conocido y los colegas de las barberías saben muy bien de quién se trata; aunque no había regresado, ahora vivía en Soacha y se había dedicado completamente al crimen.

Fue el Costeño quien consiguió a Carlos Eduardo Mora, el conductor del Chevrolet Spark gris, quien fue el encargado de transportarlos días antes en la planeación del atentado. Fueron hasta Modelia, se parquearon en el mismo punto donde el fatídico sábado se ubicó con El Costeño y Katherine Andrea Martínez, quienes le entregaron la pistola Glock, lista para disparar en ráfaga contra Miguel Uribe Turbay. En ese carro, el menor dejó la cachucha roja y la chaqueta para no ser identificado.

“Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada, porque ya se le había programado (el arma) para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga. Ahí le pasa el arma al muchacho, le dijo que se la guardara en el pantalón y que no oprimiera nada. Elder le dijo que solo la tocara cuando la fuera a utilizar en el parque”, se lee en la declaración de alias Andrea, revelada en exclusiva por SEMANA.