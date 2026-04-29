Senador Didier Lobo, quien apoya a Paloma Valencia, será acusado por supuestas irregularidades en contrato para atender menores en desnutrición

El senador Didier Lobo Chinchilla será acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en un contrato que estaba destinado a atender a menores de edad en estado de desnutrición y a madres gestantes.

La Sala de Instrucción informó que, después de finalizar una sesión ordinaria, “Decidió acusar al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”.

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El caso contra el senador del Partido Cambio Radical arrancó cuando la Corte Suprema empezó a investigar las presuntas irregularidades que se habrían dado en el contrato 340 de 2012, cuando Lobo Chinchilla era alcalde de la Jagua de Ibirico, en Cesar.

Desde la Corte explicaron que el juicio contra el congresista tiene relación con presuntas irregularidades en dicho contrato: “Cuyos recursos estaban destinados para la atención de menores de edad en estado de desnutrición y madres gestantes. Se habría generado un detrimento patrimonial por 1.492 millones de pesos”.

Desde la página web oficial del Partido Cambio Radical describieron a Lobo Chinchilla como un “ciudadano cesarense de origen humilde y popular”, situación que —explicaron— le sirvió para tener una “enorme sensibilidad por las causas y problemas de las personas vulnerables”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo va a acusar por supuestas irregularidades en un contrato que pretendía ayudar a poblaciones vulnerables: menores de edad en estado de desnutrición y madres gestantes.

El senador Didier Lobo es uno de los congresistas que más investigaciones tiene en la Corte Suprema de Justicia y ha expresado su apoyo público a la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

La defensa del congresista de Cambio Radical interpuso un recurso de reposición para revocar o modificar la acusación contra la acusación que pesa sobre su cliente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Con todos esos escándalos judiciales encima, Lobo fue reelegido senador para el periodo 2026-2030 y completa su tercer periodo haciendo parte del Congreso de la República. Las decisiones de la Sala de Primera Instancia ahora podrían afectar sus intereses políticos.