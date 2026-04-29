Karen Manrique vuelve a frenar su proceso en la Corte Suprema por caso UNGRD; recusó otra magistrada

Una nueva jugadita judicial de la congresista Karen Manrique acaba de frenar la sesión de la Sala de Instrucción que va a decidir si la mantiene en la cárcel y al senador Wadith Manzur, por su presunta participación en el saqueo de la UNGRD.

Didier Lobo, quien apoya a Paloma Valencia, será acusado por supuestas irregularidades en contrato para atender menores en desnutrición

Desde la Sala de Instrucción informaron que en sesión extraordinaria rechazaron la recusaciones que Manzur presentó contra el magistrado Héctor Alarcón y Manrique sobre los conjueces Alfredo Rey y Javier Fonseca.

Sin embargo, la discusión de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez no se pudo llevar a cabo por una razón: “Esto porque la congresista Manrique presento una nueva recusación esta vez contra la magistrada Cristina Lombana”.

Así fue como a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no pudieron resolver el recurso de reposición que se presentó contra la decisión de acusar a los seis congresistas implicados en este caso y la medida de aseguramiento que dejó en la cárcel a Wadith Manzur y Karen Manrique.

La magistrada Cristina Lombana fue recusada por Manrique. Foto: Corte Suprema de Justicia

Este proceso esta relacionado con los supuestos contratos de la UNGRD que habrían sido dirigidos para los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso, a cambio de supuestamente votar favorablemente los créditos internacionales que solicitaba en esos momentos el Ministerio de Hacienda, liderado en ese momento por Ricardo Bonilla, para créditos internacionales.

Por este caso irán a juicio los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, y el exrepresentante a la Cámara, Juan Diego Muñoz.

Manzur recusó al magistrado Héctor Alarcón, integrante de la Sala de Instrucción, por supuestamente no tener garantías en ese caso, pues durante el debate de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, habría cambiado varias veces de posición.

En el caso de Manrique, su recusación fue contra los conjueces Jesús Rey y Javier Fonseca, por presuntamente apoyar la medida de aseguramiento en su contra apenas cinco días después de que conocieran la totalidad del proceso. Esos recursos ya fueron rechazados por la Sala de Instrucción en pleno.

Ahora la Corte Suprema de Justicia deberá resolver la recusación que la congresista reelegida Karen Manrique interpuso en contra de la magistrada Cristina Lombana, quien también participó en la sesión que la dejó en la cárcel por este caso de corrupción que sacudió al Gobierno Petro.