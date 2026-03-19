Revelan primera foto de Karen Manrique como capturada por el saqueo de la UNGRD

En las últimas horas, de este jueves 19 de marzo, se conoció la primera foto de Karen Manrique, luego de que fuera capturada por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Si bien está por confirmarse, todo parece indicar que Manrique sería recluida en el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Entre tanto, el senador reelecto Wadith Manzur, quien junto a Manrique son los más recientes capturados por el saqueo a la UNGRD, luego de que así lo ordenara la Corte Suprema de Justicia, fue recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

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A propósito, SEMANA obtuvo el documento de 1.020 páginas que la Corte Suprema expidió para enviar a la cárcel a los dos congresistas.

Para el alto tribunal, “los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte tienen una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas de las que, al parecer, han sido parte y en algunos casos han liderado, incluso cuando no se encuentren ejerciendo formalmente sus cargos como representantes a la Cámara".

Wadith Manzur y Karen Manrique Foto: Suministrada

La Corte Suprema también consideró que Manzur y Manrique debían ser recluidos en una cárcel, al considerar que aún “conservan sus redes de poder y su posición de influencia, determinante en casos de corrupción institucional en las altas esferas del poder público”.

De hecho, el alto tribunal alertó sobre Manzur y Manrique el alto nivel de peligrosidad que podrían representar, al considerar que “sus trayectorias y desempeño reciente en escenarios de decisión y coordinación política permiten sostener que cuentan con acceso estable a espacios institucionales de toma de decisiones, con capacidad de intermediación en niveles central y regional, y con un liderazgo indudable frente a sus pares; circunstancias relevantes para valorar la oportunidad de reiteración”.

Declaración de Sneyder Pinilla revela que Manrique reclamaba contratos de la UNGRD para su pareja

“Ingeniero, quería preguntarle por un contrato en Saravena”. Este fue el mensaje que retumbó en medio de una corta reunión celebrada el 14 de diciembre de 2023 entre Sneyder Pinilla, el entonces subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la representante Karen Manrique, representante a la Cámara reelecta.

Se trata de una declaración que dio Pinilla en la Fiscalía en la que contó de la insistencia de Manrique en la adjudicación de un proyecto para Saravena, en Arauca, y que, según su versión, debía ser manejado por la pareja de la congresista.

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SEMANA reveló recientemente esta declaración que es fundamental para entender el voluminoso expediente que se encuentra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y que esta semana se sacudió con la detención de Manrique y del representante Wadith Manzur, y la acusación formal contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

En la declaración de Pinilla queda claro que la plata para atender las emergencias en el país se usaba como dinero de bolsillo y, en el caso de Manrique, según la versión, para su “esposo o novio”.

“Ese día ella va con un señor de nombre Gustavo González Ruiz. Yo ya sabía que él era compañero sentimental o esposo, novio, no sé (...) Me dice, es que va a salir un contrato para Saravena. Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo y me señala al señor que estaba ahí al lado. Yo le digo, doctora, a mí no me ha dicho nada el doctor Olmedo, eso es con el doctor Olmedo”, le contó Pinilla a la Justicia.