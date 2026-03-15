Nación

Exclusivo: estos son los motivos detrás del ‘carcelazo’ a Wadith Manzur y Karen Manrique por el caso UNGRD

SEMANA conoció apartes del documento de 1.020 páginas que resolvió la situación jurídica de los congresistas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 12:40 p. m.
Karen Manrique y Wadith Manzur capturados tras la orden de la Corte para enviarlos a la cárcel por el caso UNGRD.
Karen Manrique y Wadith Manzur capturados tras la orden de la Corte para enviarlos a la cárcel por el caso UNGRD. Foto: No

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió en un documento de 1.020 páginas llevar a juicio a los congresistas Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Wadith Manzur, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: se materializó la detención de la congresista Karen Manrique

SEMANA conoció apartes de ese documento y sobre todo los motivos que tuvieron en cuenta los magistrados de esa Sala para enviar a la cárcel a Manzur y a Manrique por dos motivos principales: el peligro que podrían representar para la sociedad y la protección que necesita el proceso judicial.

En la definición de la situación jurídica que tuvo ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Corte explicó que “la detención preventiva resulta plenamente justificada en el caso de Manzur Imbett y Manrique Olarte porque es necesaria para proteger a la comunidad; y, adicionalmente, frente al primer sindicado, se justifica esta medida preventiva con el fin de proteger la actividad procesal y probatoria”.

Esa postura contó con el apoyo del magistrado Héctor Alarcón y los dos conjueces que aceptaron la ponencia, mientras que sus colegas Francisco Farfán, César Reyes, Marco Antonio Rueda y Cristina Lombana tuvieron salvamento parcial del voto de la mayoría.

Nación

Registraduría lanza alerta por correo sobre supuestas sanciones por inasistencia como jurado: este es el mensaje fraudulento

Nación

Exclusivo: exasesora de Ricardo Bonilla confiesa que Wadith Manzur le cobró “deudas” del Gobierno con el Congreso

Bogotá

Tragedia al interior de Corabastos: hombre murió tras ser arrollado por una camioneta

Nación

Tras su captura, cabecilla de disidencias de Calarcá reveló la ubicación de un menor reclutado y arsenal de guerra

Bogotá

Cierres viales por carrera en Bogotá afectan movilidad de estudiantes citados a presentar pruebas Icfes

Bogotá

Adulto mayor murió en Bogotá tras ser atropellado por un camión recolector de basura

Nación

MinDefensa anuncia aumento del pie de fuerza en Guaviare: llegarán más de 400 uniformados entre Ejército y Policía en los próximos meses

Semana TV

El presidente Trump se disculpó con Petro, según la Casa de Nariño

Semana TV

La capturada congresista Karen Manrique pidió centro de reclusión especial

Nación

Condenan a más de 3 años de cárcel a general (r) del Ejército que manipuló contratos a cambio de lujos y viajes

Sin embargo, la Corte terminó concluyendo que Manzur y Manrique representarían un peligro para la sociedad, porque “habrían comprometido por fines corruptos la función pública, minando así la confianza institucional y la confianza de los ciudadanos en sus representantes (…) habrían, también, afectado el principio de separación de poderes que implica la obligación de los congresistas de hacer control efectivo de las decisiones del Ejecutivo”.

YouTube video xuW-5FaZS0E thumbnail

Para la Sala de Instrucción, los dos congresistas enviados a la cárcel “acumularon recursos, contactos e influencias que les permitirían seguir con su actividad delictiva”, por lo que su conducta fue enmarcada en una “red criminal capaz de cooperar, como presuntamente lo hizo en este caso, las principales instituciones del país”. La Corte no pasó por alto que los congresistas tienen “una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas”. Por eso fueron capturados luego de ser reelegidos.

El documento en poder de esta revista también expuso que tanto Wadith Manzur como Karen Manrique, así como sus colegas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, irán a juicio por cohecho impropio, un delito que “pretende castigar, en términos gruesos, el comportamiento corrupto del funcionario público que, por razones privadas, vende su función a cambio de una dádiva”.

Ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla González
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido el encargado de ordenar las negociaciones con los congresistas de la Comisión de Crédito Público con contratos de la UNGRD. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los seis congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público fueron señalados por varios de los testigos dentro de este escándalo como los supuestos beneficiarios de tres contratos por más de 92.000 millones de pesos en Bolívar, Arauca y Córdoba.

Para la Corte, este tipo de negociaciones ilícitas entre votos parlamentarios y decisiones administrativas causa que “los congresistas terminan condicionando decisiones del Ejecutivo” e imponen “intereses particulares, presionando trámites y acelerando decisiones con el fin de obtener beneficios propios o de terceros”. Lo que deja de responder a la función administrativa y pasa a “depender de negociaciones políticas clandestinas”.

La decisión también recordó que los testimonios implican a los dos legisladores capturados con dilaciones en las sesiones de la Comisión de Crédito Público con los empréstitos de la Nación, ralentización de manera injustificada de trámites crediticios y otro tipo de jugaditas mientras “habrían venido gestando una negociación criminal liderada por ellos”, dice el alto tribunal. Ese cuello de botella ponía en jaque el crédito público y la relación con la banca y organismos multilaterales para Colombia.

Congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Foto: SEMANA

El alto tribunal expuso que las conversaciones formales e informales que se han conocido de Manzur y Manrique en ese caso, dejan ver cómo, “con probable desprecio por la legalidad, indagaban por avances en la negociación criminal, solicitaban resultados, requerían ser atendidos privilegiadamente para que se escucharan sus solicitudes indebidas y, en general, alejados de cualquier discusión técnica o normativa, controlaban el avance de la negociación criminal con el Ejecutivo”.

La Corte terminó definiendo la situación jurídica de los congresistas con una nueva compulsa de copias contra Wadith Manzur, Karen Manrique y el representante a la Cámara, Jhon Fredy Núñez, por el supuesto interés que habrían tenido en una serie de contratos que estarían relacionados con Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca).