Corrupción en la UNGRD: se materializó la detención de la congresista Karen Manrique

En la mañana de este jueves 12 de marzo, se formalizó la detención de la congresista Karen Manrique, investigada por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En video quedó registrado cuando la congresista Karen Manrique llegó a la estación de Policía de Tame, Arauca, para cumplir la orden de cárcel por el escándalo de la UNGRD. La legisladora no fue detenida por falta de orden de captura. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a5s7VGzGIC — Revista Semana (@RevistaSemana) March 12, 2026

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la materialización de la orden de captura se dio después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificara formalmente a las autoridades la decisión que tomó hace unas horas en contra de la congresista.

La dirigente política se encuentra desde la noche del pasado miércoles en la sede de la Sijín, en el municipio de Tame (Arauca), después de conocer la decisión en su contra que la cobijaba con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En la misma decisión se anunció el llamado a juicio contra la congresista electa de las curules de paz por el delito de cohecho impropio.

Y es que para la Sala de Instrucción, existe evidencia para inferir que la congresista, quien en 2023 hacía parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, ejerció presiones para que se le entregaran proyectos que estaban en poder de la UNGRD.

Pese a que en su defensa ha señalado que estos proyectos hacían parte de los cupos indicativos que están aprobados para cada legislador, la Sala indicó que se trató de una presión indebida utilizando sus cargos ante otros funcionarios.

“Los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, señaló la Sala de Instrucción.

Para esto, se convocaron varias reuniones en las que se acordó la “contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”.

En los encuentros documentados por la Sala de Instrucción, y confirmados con las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.

Prueba reina, UNGRD Foto: suministrada a Semana

Por estos hechos de corrupción, que se registraron en el segundo semestre del 2023, fueron llamados a juicio los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.