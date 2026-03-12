Judiciales

Corrupción en la UNGRD: defensa de la congresista Karen Manrique solicitará que sea recluida en una guarnición militar

Esto se debe a las amenazas que ha recibido en los últimos meses. La representante por la curules de paz se entregó a las autoridades en la noche del pasdo miércoles.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 8:12 a. m.
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento en contra de la congresista Karen Manrique por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento en contra de la congresista Karen Manrique por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto: Catalina Olaya

SEMANA pudo confirmar que la defensa de la representante a la Cámara por las curules de paz, Karen Astrith Manrique Olarte, le solicitará a las autoridades que cumpla la medida de aseguramiento impuesta en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia en una guarnición militar.

Esto se debe a una serie de amenazas que ha recibido en su contra en los últimos meses por parte de grupos armados ilegales que delinquen en el departamento de Arauca.

Todo esto, aseveró su equipo de defensa, ha sido notificado por su equipo de seguidad ante las autoridades competentes.

La dirigente política se entregó en la noche del pasado miércoles, 11 de marzo, en la sede de la Sijín del municipio de Tame.

Sin embargo, el policía que la recibió le aseveró que no contaba con copia de la orden de captura o medida de aseguramiento emitida por la Sala de Instrucción.

“Hasta ahora, doctora, no hay nada. No hay una orden de captura que me diga a mí que la capture. Como tal, acá en la estación de policía no ha llegado ninguna orden para adelantar un procedimiento. Vamos a hablar con policía judicial que son los encargados”, le respondió el agente de la policía.

Debido a esto, la congresista de las curules de paz se encuentra actualmente en la sede de la Sijín a la espera que se envíe la respectiva notificación y se defina su situación jurídica.

Los señalamientos contra Karen Manrique

Como lo reveló SEMANA en exclusiva durante varios reportajes, la Sala de Instrucción ha recolectado elementos materiales probatorios en los que ha sido señalada la congresista Karen Manrique como una de las más interesadas en obtener proyectos que estaban en poder de la UNGRD.

La representante a la Cámara fue mencionada en las declaraciones rendidas ante la Fiscalía General por el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez; así como por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides ante la Corte Suprema de Justicia.

Los tres testigos clave en este proceso, y quienes cuentan con un principio de oportunidad, señalaron a Karen Manrique de haberlos buscado directamaente, y por intermedia persona para el desvío de proyectos. Esto con el fin de votar favorablemente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público los proyectos de presupuesto y endeudamiento, en los cuales el Gobierno Petro tenía especial interés.

Prueba reina, UNGRD
Prueba reina, UNGRD Foto: suministrada a Semana

La defensa de la congresista ha manifestado varias veces que las declaraciones tanto de Olmedo López como de Sneyder Pinilla han sido contradictorias y cambiantes, hecho por el cual les ha restado credibilidad.

La dirigente política araucana, quien logró cerca de 5.400 votos, según el más reciente boletín de la Registraduría Nacional para repetir curul