Reportan fuerte incendio forestal en zona rural de Puerres - Nariño: la conflagración completa varios días

Un fuerte incendio forestal se registra en la vereda San Mateo del municipio de Puerres, ubicado en el sur del departamento de Nariño, amenazando con llegar a viviendas y cultivos de la zona.

El incendio inició hace aproximadamente cinco días y se ha ido extendiendo rápidamente, arrasando a su paso bosque nativo y vegetación de páramo.

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Si bien las autoridades y organismos locales trabajan en la zona para tratar de controlar la conflagración, la comunidad que habita la zona hizo un llamado a la Gobernación de Nariño para que los ayude y así sumar esfuerzos que permitan poner fin a ese incendio de grandes proporciones.

Precisamente, en las últimas horas, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

En un mensaje en su cuenta en X, el mandatario departamental dijo que ese incendio tiene impacto en más de 40 hectáreas, motivo por el cual ya solicitó ayuda a Carlos Carrillo, director general de la UNGRD.

“Dada la magnitud del incendio que se presenta desde hace varios días en el municipio de Puerres, con impacto significativo en más de 40 hectáreas y varios cultivos, activamos la atención requerida directamente con el Director de la @UNGRD, con la Dirección Administrativa Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro”, dijo Escobar.

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Así mismo, manifestó que, apoyados con carrotanques y personal especializado, se busca controlar ese incendio.

Por último, el gobernador de Nariño aseguró que a primeras horas de este sábado, 30 de mayo, se activará “el PMU para adelantar las tareas necesarias, mitigar el daño y atender a las comunidades afectadas”.