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Impresionante incendio forestal en Chocontá provocó kilómetros de trancón en la vía Bogotá–Tunja

Esta medida provocó extensos trancones en la zona, afectando la movilidad de quienes transitan por este eje vial.

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Redacción Nación
22 de marzo de 2026, 6:48 p. m.
Un incendio forestal se presentó en la vereda Los Hilos del municipio de Chocontá.
Un incendio forestal se presentó en la vereda Los Hilos del municipio de Chocontá. Foto: X: @JorgeEmilioRey

En las últimas horas se registró una emergencia que impactó uno de los principales corredores viales del centro del país.

Se trató de un incendio forestal reportado en la vereda Los Hilos, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, durante la tarde de este domingo, 22 de marzo.

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Ante la magnitud de la conflagración, las autoridades optaron por cerrar de manera total la vía Bogotá–Tunja con el fin de facilitar las labores de atención y reducir los riesgos para los conductores.

Esta medida provocó extensos trancones en la zona, afectando la movilidad de quienes transitan por este importante eje vial.

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En la atención de la emergencia participaron cuerpos de Bomberos, con apoyo de unidades provenientes de Suesca, Sesquilé, Gachancipá y Villapinzón.

Según reportes preliminares de los Bomberos Voluntarios, el incendio fue controlado en un 90 %.

Sin embargo, la situación continúa activa debido al riesgo de que las llamas se propaguen hacia viviendas cercanas.

De hecho, el incendio ha avanzado con rapidez debido a las condiciones secas del terreno y la presencia de fuertes vientos en la zona, lo que ha dificultado las labores de control.

A pesar de la magnitud de la emergencia, hasta el momento no se registran personas heridas, mientras las autoridades continúan con un monitoreo permanente para evitar que el fuego se extienda a sectores cercanos.

Frente al cierre del corredor vial y las dificultades que se han presentado en la movilidad entre Bogotá y Tunja, las autoridades recomiendan a los conductores optar por rutas alternas.

Asimismo, insisten en la importancia de seguir los reportes oficiales para conocer el estado de la vía y su eventual reapertura.

Por su parte, Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, informó a través de sus redes sociales que, aunque la vía ya se encuentra habilitada y en funcionamiento, se mantiene un monitoreo constante y una operación continua hasta lograr el control total de la emergencia.