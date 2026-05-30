Las claves de las extradiciones en Colombia: delitos, destinos y evolución en los últimos años

El gobierno de Gustavo Petro registra el mayor número de extradiciones realizadas entre 2015 y 2026, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Justicia. En ese periodo, la actual administración ha enviado 872 personas a otros países. Le siguen Iván Duque con 759 y Juan Manuel Santos, en su segundo mandato, con 606 extradiciones.

El delito más recurrente en los tres gobiernos continúa siendo el tráfico de drogas. Solo durante la administración Petro se registran 567 casos relacionados con narcotráfico. En el Gobierno Duque aparecen 514 registros asociados a ese delito y en el de Santos, 427.

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Las cifras también muestran que otros delitos mantienen una participación relevante en las solicitudes internacionales. En el periodo de Gustavo Petro aparecen casos relacionados con hurto, homicidio, concierto para delinquir y estafa. Mientras tanto, durante el Gobierno Duque se destacan investigaciones por lavado de activos y concierto para delinquir, y en el de Santos sobresalen además procesos ligados a terrorismo.

Estados Unidos sigue siendo el principal país requirente. Según los datos consolidados, 1.771 de las extradiciones tuvieron como destino ese país, lo que representa cerca del 80 por ciento del total general analizado. Bajo el Gobierno Petro, 681 personas fueron extraditadas hacia territorio estadounidense; en la administración Santos fueron 515 y durante el mandato de Iván Duque se registraron 575.

España, Argentina, Brasil y México aparecen entre los países que más solicitudes hicieron a Colombia. En los casos argentino y brasileño, los registros muestran una presencia importante de delitos asociados a hurto y homicidio, en especial en los últimos años.

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El consolidado constata además que el lavado de activos, el concierto para delinquir y el homicidio siguen ocupando los primeros lugares entre los delitos por los cuales otros países solicitan ciudadanos requeridos por la justicia. Las estadísticas también reflejan cómo las extradiciones continúan concentradas principalmente en casos relacionados con estructuras de narcotráfico internacional y crimen organizado transnacional.

Las cifras oficiales consolidadas del Ministerio de Justicia muestran que entre 2015 y mayo de 2026 Colombia registró al menos 2.239 extradiciones durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Los datos revelan que el narcotráfico continúa siendo el principal motor de las solicitudes internacionales y que Estados Unidos sigue concentrando la mayoría de los requerimientos.

Extradiciones desde Colombia

Total de extradiciones: 2.239

Delitos registrados: 19 tipos

Países requirentes: 22

Promedio anual: 119 extradiciones por año

Datos de los últimos gobiernos (2015-2026*) *Corte mayo de 2025

Extradición por presidente (Fuente: Ministerio de Justicia)

Juan Manuel Santos 2015-2018

Así fueron las cifras de extradiciones durante el Gobierno Santos. Foto: Juan Carlos Sierra

Total extradiciones: 606

Top 5 delitos

Tráfico de drogas: 427

Asociación para delinquir: 88

Lavado de activos: 35

Concierto para delinquir: 18

Terrorismo: 10

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Top 5 países

EE. UU.: 515

España: 43

México: 10

Venezuela: 7

Panamá: 3

Iván Duque 2018-2022

Así fueron las cifras de extradiciones durante el Gobierno Duque. Foto: Karen Salamanca

Total extradiciones: 760

Top 5 delitos

Tráfico de drogas: 514

Lavado de activos: 27

Concierto para delinquir: 6

Asociación para delinquir: 3

Terrorismo: 3

Top 5 de países

EE. UU.: 575

España: 90

México: 5

Venezuela: 3

Panamá; 1

Gustavo Petro 2022-2026*

Así fueron las cifras de extradiciones durante el Gobierno Petro. Foto: Juan Carlos Sierra

Total extradiciones 873

Top 5 delitos

Tráfico de drogas: 592

Homicidio: 61

Hurto: 33

Concierto para delinquir: 20

Estafa: 11

Top de países