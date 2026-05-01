Cae en Colombia iraní pedido en extradición por EE. UU.: estaría detrás de red de tráfico de migrantes

En un operativo conjunto entre autoridades colombianas y agencias internacionales, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura con fines de extradición de un ciudadano iraní señalado de integrar una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.

Emergencia en Ocaña por creciente del río Tejo deja más de 250 viviendas afectadas y decenas de familias damnificadas

De acuerdo con el ente acusador, la detención se realizó en territorio colombiano en cumplimiento de una solicitud de una corte del estado de Texas, donde el extranjero es requerido por varios delitos relacionados con el favorecimiento del ingreso irregular de personas a ese país.

El hombre, identificado como Jafar Tafakori, de 57 años, habría participado en una organización criminal transnacional que operó entre 2022 y 2024, movilizando migrantes, principalmente de Medio Oriente, a lo largo de rutas ilegales que atravesaban Sudamérica, Centroamérica y México, hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Según la investigación, el ahora capturado coordinaba logística clave para el traslado de los migrantes, incluyendo transporte terrestre, alojamiento y, en algunos casos, la compra de tiquetes aéreos para facilitar su desplazamiento.

Además, habría cobrado sumas que podían alcanzar los 30.000 dólares por persona.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de al menos seis cargos relacionados con tráfico de migrantes, en una red que habría trasladado a decenas de personas violando las leyes migratorias de ese país.

Policía reporta 67 manifestaciones en el país este 1 de mayo: Cali ya registra cierres y Medellín se alista para la llegada de Petro

La captura se da en medio del fortalecimiento de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para combatir delitos transnacionales como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el crimen organizado.

En ese contexto, la Fiscalía ha reiterado que este tipo de operaciones son prioritarias debido al impacto humanitario y de seguridad que generan en la región.

El ciudadano iraní quedó a disposición de la Fiscalía mientras se surten los trámites legales correspondientes para su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por los delitos imputados.

Colombia sigue siendo un punto estratégico dentro de las rutas migratorias ilegales que buscan llegar a Norteamérica y la captura evidencia cómo las redes criminales operan de manera articulada a nivel internacional.