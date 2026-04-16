Colombianos fueron expulsados de Chile por tener estatus migratorio irregular

El gobierno de Chile puso en marcha este jueves su plan de expulsión de migrantes irregulares con el despegue del primer vuelo desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), en Santiago, con 40 personas a bordo, entre ellas 19 ciudadanos colombianos.

De acuerdo con información oficial del gobierno, los deportados (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos) tenían órdenes de expulsión vigentes tras haber cometido distintas faltas administrativas o delitos, como robo con violencia, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas y porte ilegal de armas y municiones.

El vuelo contempla escalas en La Paz, Guayaquil y Bogotá, ciudades a las que llegarán los ciudadanos expulsados, en el marco de este operativo.

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“Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses”, afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sin precisar con qué frecuencia serán estas operaciones.

Este primer traslado marca el inicio de una serie de expulsiones que el gobierno chileno busca acelerar, en medio de su estrategia para endurecer el control migratorio.

Las autoridades también implementarán salidas terrestres para continuar con la deportación de extranjeros en situación irregular.

El mandatario resaltó que cuando recibió la presidencia: “Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido”.

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La medida se da en un contexto en el que el Ejecutivo ha señalado una reducción en los ingresos irregulares durante su primer mes, como resultado de acciones en la frontera norte, donde se ha reforzado la vigilancia con apoyo de fuerzas militares y policiales.

Durante la administración del expresidente Gabriel Boric entre 2022 y 2026, se realizaron más de 20 vuelos de expulsión y cerca de 4.500 personas fueron deportadas, según el Servicio Nacional de Migraciones.

Con este operativo, el gobierno chileno busca dar cumplimiento a las órdenes de expulsión vigentes y reforzar su política migratoria, en una acción que también impacta directamente a Colombia, uno de los países de destino de los deportados.