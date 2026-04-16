Video: así fue la captura del urólogo señalado de abusar de más de 50 mujeres en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer la captura de un reconocido urólogo señalado de abusar sexualmente de múltiples mujeres en su consultorio, en hechos que, según las denuncias, se remontan a hace más de 20 años.

“Gracias al trabajo articulado entre las instituciones y las pruebas aportadas por más de 23 mujeres, ayer se dio la captura de este urólogo mientras entraba a la clínica del centro asistencial”, afirmó el mandatario a través de los canales oficiales de la Alcaldía.

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El alcalde calificó el caso como “muy triste y doloroso”, al señalar que existen denuncias desde 2006 que solo hasta ahora derivaron en la captura.

“Esta persona lo que hacía era en su consultorio como urólogo, abusar de las mujeres; tocaba en lugares donde él no tenía que tocar en una consulta, hasta que se fueron sumando más los casos donde este sujeto accedía carnalmente a sus pacientes”, agregó.

Expresó además el respaldo institucional a las víctimas: “Toda nuestra solidaridad con las mujeres víctimas de esta persona, a quienes estamos acompañando en el proceso jurídico y psicológico. Que las víctimas se sigan sintiendo acompañadas (…) y las que no han denunciado y fueron víctimas de este sujeto, pueden denunciar todavía, con absoluta reserva”.

Capturaron a urólogo señalado de presuntamente abusar a sus pacientes en Medellín.

Cortesía MañanasBlu pic.twitter.com/rkaDY8ANUR — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) April 16, 2026

Testimonios de algunas de sus víctimas

Uno de los testimonios más impactantes es el de quien decidió contar su experiencia en el pódcast Vos Podés. “Yo llegué confiando en que era el médico de mi papá. Y resultó que fue el que me terminó generando un rayón gigante en mi autoestima y en mis relaciones”, relató.

Sierra aseguró que durante la consulta el médico realizó procedimientos sin justificación clínica. “De un momento a otro empezó a hacerme un tacto vaginal. Yo decía: ‘¿Qué tiene que ver esto con cálculos en los riñones?’ Pero empezó a ser anormal cuando me decía que cerrara mis ojos, que si eso me excitaba, que moviera mi pelvis, que cuál era la posición que más me gustaba”, denunció.

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Otros testimonios coinciden en patrones similares de abuso y manipulación. “Me preguntó si ya había comenzado mi vida sexual, teniendo apenas 20 años, y me pidió que me desnudara para un examen físico”, señaló otra de las denunciantes.

De acuerdo con la información oficial, cerca de 50 mujeres han presentado denuncias ante la Fiscalía de Medellín, que designó a un fiscal especializado para adelantar la investigación. Las víctimas han solicitado garantías para evitar que hechos como estos se repitan, así como la implementación de controles más estrictos en los centros médicos.