Nuevo acuerdo de ciudad permitirá que Bogotá tenga más recursos tecnológicos para combatir la criminalidad

La seguridad en los barrios de Bogotá entrará en una nueva fase con la implementación de tecnología en los frentes de seguridad, una iniciativa que ya fue adoptada como acuerdo de ciudad tras ser aprobada por el Concejo y sancionada por la Alcaldía.

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El concejal Julián Uscátegui pide la militarización de la ciudad. Foto: Semana

La propuesta, impulsada por el concejal Julián Uscátegui, busca fortalecer la prevención del delito a través de herramientas digitales y mayor articulación entre comunidad y autoridades.

El plan contempla la dotación de cámaras de videovigilancia conectadas a los centros de comando C4 y CAD, alarmas comunitarias, radios de comunicación y aplicaciones móviles, todos bajo protocolos de seguridad y protección de datos.

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Un nuevo hecho de inseguridad dejó una persona muerta en Bogotá. Foto: Twitter: @sticperiodista

Estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de reacción frente a situaciones de riesgo y facilitar una respuesta más rápida por parte de la Policía y las autoridades distritales.

Según explicó Uscátegui, el objetivo es empoderar a la ciudadanía en la defensa de sus territorios. “Este acuerdo da las herramientas para que los ciudadanos tengan más respaldo, más capacidad de reacción y más tranquilidad en sus barrios. La seguridad se construye con la gente”, aseguró.

En esa línea, el cabildante insistió en que la estrategia apunta a que las comunidades no enfrenten solas los problemas de inseguridad.

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Concejal Julián Uscátegui Foto: Concejal Julián Uscátegui

El acuerdo también incluye un componente de formación. Los integrantes de los frentes de seguridad recibirán capacitación para mejorar sus habilidades en prevención, manejo de situaciones de riesgo y uso de las nuevas tecnologías. A esto se suma el acompañamiento técnico por parte del Distrito para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Otro de los puntos clave será la identificación de zonas críticas de inseguridad. La administración distrital tendrá la tarea de priorizar estos sectores y promover la creación de nuevos frentes de seguridad, ampliando así la cobertura de la estrategia en la ciudad.

Los hurtos se convirtieron en el pan de cada día en Bogotá. En 2022, en promedio, los delincuentes atracaron a 15 personas y hurtaron siete celulares cada hora. Abruma la inseguridad. Foto: getty images

Además, la Secretaría de Seguridad deberá consolidar un registro de estas organizaciones comunitarias, lo que permitirá hacer seguimiento, focalizar recursos y optimizar las intervenciones institucionales.