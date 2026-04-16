La Corte Suprema de Justicia puso de presente los constantes yerros en los que incurrió la Fiscalía General en medio de la investigación por los extraños hechos que rodearon la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre de 2010.

Corte Suprema concluyó que "persiste la duda insalvable sobre el origen de las lesiones" de Luis Andrés Colmenares Escobar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yOTTUea1s0 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 16, 2026

En la lectura del fallo que ratificó la absolución de Laura Moreno y confirmó la prescripción en el caso de Jessy Quintero, la Sala de Casación Penal indicó que desde el primer momento se presentaron irregularidades que afectaron seriamente la investigación.

En la decisión se señaló que, desde la imputación de cargos en septiembre de 2011, el fiscal del caso actuó con ligereza y falta de claridad al estructurar los cargos contra Laura Moreno y Jessy Quintero.

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Situación que se reflejó durante la acusación y la etapa de juicio. Para el alto tribunal, el ente acusador no tenía información sobre las posibles razones que pudo tener Laura Moreno Ramírez para participar en los hechos, ni sobre las circunstancias que los rodearon, la identidad de los autores materiales o la existencia de un acuerdo entre estos y la joven para perpetrar el homicidio del universitario.

“Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en el que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, resalta el fallo de 160 páginas.

No hubo falso testimonio

Pese a la teoría del “pacto del silencio” planteada por la Fiscalía General durante el juicio, la Corte Suprema señaló que no existen evidencias para demostrar que Laura Moreno o Jessy Quintero incurrieron en falsedades en su declaración sobre lo ocurrido en la fiesta de disfraces a la que asistieron junto a Luis Andrés Colmenares en la calle 85, ni en el recorrido hasta llegar al parque El Virrey, donde el joven habría caído al canal de aguas lluvias.

En consideración del alto tribunal, no se encontró una sola evidencia para señalar que Laura Moreno intentó distraer a las autoridades al entregar supuesta información falsa a la Policía, mientras Luis Andrés Colmenares era asesinado.

Teniendo en cuenta pruebas técnicas, la Sala indicó que el joven de 19 años murió por asfixia por inmersión, tras haber aspirado agua del caño El Virrey, y que esto está asociado con las graves lesiones en su rostro.

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“Existe una duda insalvable sobre el origen de las lesiones causadas a Luis Andrés, pues con la prueba obrante en el expediente no es posible concluir que hubieran sido causadas por terceros”, indica la decisión judicial.

“Con las evidencias allegadas no es posible adoptar una postura definitiva sobre el origen de las lesiones. Es más, con esos dictámenes no puede descartarse la posibilidad de que algunas lesiones fueran causadas por terceras personas y otras fueran producto de la caída”, añadió.

Hermano de Luis Andrés Colmenares cuestionó la gestión de la Fiscalía General durante la investigación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bgVRkB2aXP — Revista Semana (@RevistaSemana) April 16, 2026

Frente a este, uno de los puntos más destacados del análisis judicial, se indicó que, aun si se aceptara que las lesiones fueron producto de una caída, tampoco se excluye la posibilidad de la intervención de terceros.

Los familiares de Luis Andrés Colmenares Escobar anunciaron que revisarán los recursos judiciales para seguir buscando verdad, justicia y reparación frente a este caso, que ya cumple 15 años.

Este es el fallo completo de la Corte Suprema