La jornada de movilizaciones por el Día del Trabajo avanza en Colombia con un amplio despliegue de seguridad y monitoreo en diferentes regiones del país.

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De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, se registran al menos 67 actividades entre marchas, concentraciones y movilizaciones en cerca de 60 municipios, en una jornada que se desarrolla bajo seguimiento permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá.

Según informó el Ministerio de Defensa, más de 25.000 uniformados de la Policía Nacional fueron desplegados para acompañar las manifestaciones.

“La Policía tiene un gran despliegue de uniformados para garantizar la seguridad en 67 actividades (…) en 60 municipios del país”, señalaron, al tiempo que indicaron que desde el PMU se monitorean 25 departamentos con capacidades de prevención, investigación y tecnología para garantizar el orden público.

En medio de este panorama, ciudades como Cali ya registran afectaciones en la movilidad. De acuerdo con reportes de autoridades locales, fue cerrado el carril central de la autopista Simón Bolívar, a la altura de Puerto Rellena, debido a la instalación de una tarima donde se desarrollarán actividades culturales durante la jornada.

Este punto ha sido tradicionalmente uno de los epicentros de concentración en la capital del Valle del Cauca.

Por su parte, Medellín se mantiene como uno de los focos principales de atención durante este 1 de mayo, no solo por las marchas convocadas, sino por la presencia del presidente Gustavo Petro, quien tiene prevista su participación en actividades en el centro administrativo La Alpujarra.

Ante esto, la Alcaldía anunció un completo despliegue de seguridad antes, durante y después de las movilizaciones, con el fin de garantizar el orden y prevenir alteraciones.

Las autoridades han insistido en el llamado a la convivencia durante las protestas. “Hacemos un llamado al respeto mutuo (…) para que estas jornadas sean un ejemplo de tolerancia y seguridad”, indicaron desde el Gobierno, mientras continúan las labores de monitoreo en tiempo real.

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Hasta el momento, la jornada se desarrolla sin reportes de alteraciones graves del orden público, aunque las autoridades mantienen la vigilancia en puntos estratégicos del país ante la alta afluencia de ciudadanos en las calles.

Entretanto, las movilizaciones avanzan en medio de cierres viales, concentraciones masivas y actos culturales que marcan esta fecha clave para el movimiento laboral en Colombia.