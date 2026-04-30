Este 1 de mayo, la ciudad de Cali volverá a ser escenario de masivas movilizaciones en el marco del Día Internacional del Trabajo, con recorridos definidos, puntos de concentración históricos y medidas especiales para garantizar la seguridad.

Maratón de Cali: estos serán los cierres viales para la carrera

Puntos de encuentro y recorrido principal

Las marchas en Calii tendrán el siguiete recorrido:

Calle 13, Calle 14, Giro en la carrera 39, Calle 27 (sector Torre de Maracaibo) y llegada a Puerto Rellena

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones sociales confirmaron que este viernes 1 de mayo la marcha iniciará a las 8:00 de la mañana en el puente de La Luna.

Desde los puntos de encentro establecidos, los manifestantes iniciarán un recorrido que avanzará por importates vías urbanas.

Esto incluye corredores como la avenida de las Américas, la avenida 2 y la calle 8, pasando por sectores centrales hasta llegar a puntos de concentración final en el centro de la ciudad.

Este trazado refleja la tradición de las marchas caleñas de recorrer arterias clave para visibilizar las demandas sociales y laborales.

La jornada no será aisalda. En todo el país, las marchas del 1 de mayo se perfilan como masivas, en un escenario político atravesado por el debate de reformas sociales y la cercanía del calendario electoral.

En Cali, como en otras ciudades, se espera la participación de sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y ciudanos.

Es una fecha que además coincide con el quinto aniversario del estallido social del 2021, una ola de protestas masivas de caracter social.

El presidente de la CUT Valle, Wilson Sáenz, explicó que la marcha del 1 de mayo es una jornada tradicional que reúne a trabajadores y sus familias, y la describió como un día de conmemoración y celebración con actividades culturales al final del recorrido.

#DíaDelTrabajo | Este 1 de mayo se realizarán movilizaciones en varias ciudades del país con puntos de concentración desde las primeras horas de la mañana. 🗓️



Las marchas incluyen recorridos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras regiones, en medio de convocatorias que… pic.twitter.com/4pRKKW5ccA — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 30, 2026

Impacto y recomendaciones

Las autoridades han advertido que durante el desarrollo de las marchas habrá cierres viales y posibles afectaciones en el sistema de transporte masivo MIO.

Esto se puede presentar especialmente en los corredores por donde avanzarán las manifestaciones.

Las autoridades locales han insistido en la importancia de mantener una movilización pacífica y organizada.

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También sugieren llevar hidratación, documentos de identidad y atender las indicaciones de los organismos de seguridad.

El Día del Trabajo en Cali se consolida nuevamente como una de las jornadas de mayor expresión ciudadana del año.

Más allá de las rutas, el evento representa un espacio de reivindicación social en el que confluyen múltiples sectores de la sociedad.