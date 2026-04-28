Maratón de Cali: estos serán los cierres viales para la carrera

La organización de la Maratón de Cali ha dispuesto una serie de medidas logísticas para garantizar la movilidad de los asistentes y participantes. Estas incluyen rutas definidas, puntos estratégicos de transporte y horarios específicos que buscan facilitar el desplazamiento durante la jornada.

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La competencia, que reúne distintas categorías, contempla recorridos adaptados tanto para corredores experimentados como para público general y niños. En ese sentido, la planificación del evento incluye no solo los trayectos oficiales, sino también servicios complementarios como zonas de abordaje de taxis y horarios de operación definidos para mejorar la experiencia de los ciudadanos.

Uno de los componentes clave de la jornada es el “Kids Run”, programado para el sábado 2 de mayo a las 8:00 AM, según se detalla en la información oficial. Este recorrido corto, de 1.6 km, tiene como punto de inicio y llegada la calle 9 frente a las canchas panamericanas, y se desarrolla en un circuito cerrado que incluye vías como la carrera 36, carrera 39 y la avenida Roosevelt.

Esta edición será la segunda de este evento emergente en la capital del Valle del Cauca. Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad de Cali

En cuanto a la maratón principal, aunque las distancias generales están establecidas como 42K • 15K • 4.2K, los mapas compartidos muestran trazados urbanos que atraviesan distintos sectores de la ciudad, con rutas señalizadas que conectan corredores principales y zonas estratégicas. Estos recorridos están diseñados para distribuir el flujo de participantes y facilitar el control logístico durante el evento.

Otro aspecto relevante es la disposición de zonas de transporte. La organización estableció un total de 10 puntos de abordaje de taxis ubicados en sectores clave de Cali. Entre ellos se encuentran:

Calle 5 con Cra 34 (cerca al Estadio)

Cra 34 con Cl 6 (Caseta La María)

Cra 39 con Cl 6 (Clínica de Colores)

Cl 9 con Cra 29 (Canchas Panamericanas)

Autopista Sur con Cra 39

Autopista Sur (Panadería California)

Sector Chipichape

Sector Hotel Inter

Sector NH Royal (Detrás de Holguines Trade Center)

Avenida 8va Norte (Antigua Casa de la Cerveza)

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Movilidad, “los taxis estarán disponibles en los puntos mencionados a partir de las 11:00 a.m.”, con el objetivo de facilitar la salida de los asistentes una vez finalicen las actividades. Esta medida busca reducir la congestión y mejorar la movilidad en los alrededores de los recorridos.

Maratón de Cali: Estos son los puntos donde se puede tomar taxi. Foto: Cortesía: Secretaría de Movilidad de Cali

La logística del evento también incluye señalización visible, rutas delimitadas y puntos estratégicos de acceso, lo que permite organizar tanto la participación deportiva como la circulación vehicular.

Bajo el mensaje “¡Muévete con tranquilidad, muévete en la Maratón de Cali!”, las autoridades locales y los organizadores invitan a la ciudadanía a seguir las indicaciones establecidas.