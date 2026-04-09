Cali confirma la fecha del día sin carro y sin moto; estas son las restricciones y excepciones

En Cali, la movilidad es uno de los principales puntos de su agenda política, sin embargo, la calidad del aire se deteriora diariamente por las actividades de los vehículos a combustión. Por esta razón se han promovido espacios como el “día sin carro” y actividades que incentivan el uso de la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie.

¿Habrá día sin carro en Cali este 22 de abril? Secretaría de Movilidad responde

Desde la administración de Alejandro Eder, este “día sin carro y sin moto”, como es conocido en todo el país, tiene un nombre propio: “Día de la Movilidad Activa y Sostenible”. Esto con el fin de invitar a los caleños a utilizar alternativas de movilidad y emitir, por una jornada, menos contaminación al aire.

El año anterior, Eder confirmó que mientras cumple su tiempo de gobierno, la ciudad viviría 2 días sin carro ni moto. En primera instancia, se esperaba que fuera para el día de la tierra, el 22 de abril, pero en últimos días se confirmó el cambio de la jornada.

En el centro de Cali, la movilidad luce así un día sin carro y sin moto. Foto: Jorge Orozco/El País

La Alcaldía informó que el próximo 3 de mayo de 2026 se llevará a cabo la jornada del Día de la Movilidad Activa y Sostenible. Según información oficial, esta iniciativa hace parte de una estrategia institucional para promover hábitos de transporte más amigables con el medio ambiente.

De acuerdo con la administración distrital, esta jornada implica restricciones a la circulación de vehículos particulares y motocicletas en determinados horarios, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes.

Vandalismo en Cali: ataques al MÍO afectarán a más de 50.000 usuarios esta semana, informó Alejandro Eder

El horario en el que aplicará la medida es de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. del domingo. Esto, no solamente para cumplir con este día bajo en emisiones, sino para mejorar la logística de la Maratón de Cali, que se llevará a cabo el mismo día.

Las autoridades han señalado que estas jornadas tienen múltiples objetivos, entre ellos mejorar la calidad del aire, reducir los niveles de ruido y promover estilos de vida saludables entre los ciudadanos. Además, se busca incentivar el uso de medios alternativos como la bicicleta, caminar o el transporte público.

Durante estas actividades, también se desarrollan eventos complementarios como bicipaseos, actividades deportivas y espacios recreativos que buscan incentivar la participación ciudadana. En experiencias anteriores, estas jornadas han estado acompañadas de estrategias institucionales para garantizar la seguridad vial y la organización del tráfico.

¿Qué vehículos pueden salir el día sin carro y sin moto en Cali?

El decreto contempla excepciones para vehículos esenciales, los cuales son: los que atienden servicios de salud, emergencias, seguridad, transporte público, servicios públicos domiciliarios, logística del evento y otros debidamente acreditados.

¿Cuál es la multa por usar carro o moto este día?

La normativa colombiana especifica que movilizar el vehículo en el “día sin carro y sin moto” incurre en la infracción C14 que vale 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMDLV), que aproximadamente son $650.000.