¿Habrá día sin carro en Cali este 22 de abril? Secretaría de Movilidad responde

El 22 de abril se conmemora el día de la tierra, por esta razón, cientos de usuarios en las redes sociales compartieron un video en el que presuntamente, la Secretaría de Movilidad habría decretado día sin carro y sin moto en toda la ciudad de Cali en los horarios normalmente asignados para dicha medida.

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Frente a esta difusión, la Secretaría confirmó que el día miércoles 22 de abril no habrá día sin carro, por el contrario, la movilidad funcionará con normalidad, la única limitación de tráfico será para los vehículos que cuenten con placas terminadas en 5 y 6 por la medida de pico y placa.

Adicionalmente, se hizo el llamado a la ciudadanía de acatar únicamente las medidas que se compartan a través de los canales digitales de la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca.

Esta imagen fue desmentida por parte de la Secretaría de Movilidad. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cualquier información que circule en redes sociales debe ser verificada por el usuario, a su vez, es fundamental revisar las fuentes de las que se toma la noticia.

La confusión de este año se produce porque para 2025 la ciudad encaró 2 días sin Carro y Moto, tanto el 4 de mayo, como el 22 de septiembre. Ahora bien, Alejandro Eder había “institucionalizado” que a partir de 2026 habría doble día sin carro y sería el 22 de abril, pero esta decisión no se aplicará en definitiva.

¿Por qué se celebra el día sin carro?

El Día sin Carro y Moto en Cali, denominado oficialmente como "día de la Movilidad Activa y Sostenible“, se realiza principalmente para reducir la contaminación ambiental y auditiva, disminuir la congestión vehicular y fomentar hábitos de transporte sostenibles como el uso de bicicletas y transporte público.

Respecto a esta medida, el subsecretario de movilidad Carlos Santacoloma explicó lo siguiente: “Esto no es algo que lo hayamos inventado para que los ciudadanos no se puedan mover. Esto viene de acuerdo con las políticas, nacionales e internacionales, para fomentar la movilidad activa y promover el uso de otros medios de transporte menos contaminantes. Y nosotros estamos dándole aplicabilidad a esta medida”.

La secretaría explica que con estas acciones, la Administración Distrital reafirma su compromiso derecuperar a Cali,consolidándola como una ciudad más sostenible y amigable con el entorno.