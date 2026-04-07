Entregan importante vía que conecta Bochalema, sur de Cali, con Bonanza, Jamundí: así quedó

La Gobernación del Valle confirmó este martes, 7 de abril, que ya fueron entregadas las obras de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali, que comprende un tramo de 15,6 kilómetros y conecta al sector de Bochalema con el sector de Bonanza en Jamundí.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró este avance, que representa un importante logro para los caleños y vallecaucanos que mejorarán su movilidad una vez sea puesta al servicio de la comunidad.

Ampliación de la Avenida Ciudad de Cali Foto: cortesía

“Hoy se cumple un sueño para Cali y el Valle del Cauca. La prolongación de la Avenida Ciudad de Cali ya es una realidad, mejorando la conexión con Jamundí y descongestionando el sur de la ciudad. Este proyecto, que gestionamos desde mi primer gobierno ante la ANI como parte de la Malla Vial, reducirá hasta 30 minutos los desplazamientos. Actualmente, se adelanta su revisión final y ya cuenta con gestión predial para poder realizar una futura segunda calzada”, dijo la mandataria.

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La prolongación de la Avenida Ciudad de Cali ofrecerá una alternativa eficiente a la vía Panamericana. Jorge Duarte, gerente de la Concesionaria Rutas del Valle, explicó que, “junto con la interventoría de la Agencia Nacional de Infraestructura, nos encontramos revisando tanto los indicadores funcionales como de construcción que nos permitan colocar a disposición de la comunidad este importante corredor que va a beneficiar no solamente a los habitantes del Valle del Cauca, sino también a los del norte del Cauca”.

Precisamente, ciudadanos como Carlos Herrera, que han visto el desarrollo de la obra, aseguran que “la carretera está muy buena, se va a descongestionar el tráfico y le va a mermar mucho al trancón de Jamundí. Ya por aquí salimos más rápido”.

Ampliación de la Avenida Ciudad de Cali Foto: cortesía

Esta obra es el resultado de la gestión realizada durante el primer gobierno de Dilian Francisca Toro, en la planeación y definición de la Malla Vial con la Agencia Nacional de Infraestructura con obras 5G para el departamento como la optimización de corredores como Palmira-Candelaria; Cali-Palmira-Buga, al igual que la iluminación de la recta Cali-Palmira, con los cual se mejora no solo la movilidad, sino la calidad de vida de miles de vallecaucanos.

A esto se suman obras realizadas con recursos propios de la Administración departamental como la ampliación de la Avenida Cañasgordas, vía que comunica también a Cali con Jamundí y que presenta un avance del 40 %.