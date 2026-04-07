Identifican a hombre asesinado en reconocido sector de Cali: era un empresario de aseo

La Policía Metropolitana de Cali reveló detalles este martes del asesinato ocurrido en el reconocido barrio San Vicente, norte de la ciudad. El hombre, quien fue abordado por sicarios cuando salía de su oficina de trabajo, falleció en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Paz, un empresario dueño de una compañía de aseo. “Es un hecho que sucede cerca de las 5 de la tarde en el barrio San Vicente, donde resulta fallecida una persona de 46 años, producto de unas lesiones por arma de fuego”, señaló el general Herbert Benavidez, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali: Brigadier General Herbert Benavidez. José L Guzmán. EL País. Foto: José Luis Guzmán. El País

El alto oficial agregó que están en proceso de recolección de pruebas con cámaras en el sector. “Se están analizando precisamente las primeras imágenes que se han logrado recolectar, se están haciendo también recolección de testimonios, tanto de testigos como de familiares, pues para buscar unas hipótesis que nos conlleven al esclarecimiento de este hecho”.

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También precisó que las autoridades están valorando si la víctima tenía amenazas “o si hay alguna situación especial en el entorno personal o laboral, pero hace parte precisamente de las labores investigativas que en este momento se están desarrollando y desde ayer en el mismo momento en que sucedieron los hechos”.

Sobre las posibles hipótesis, por ahora no se descarta un posible fleteo. “Las cámaras serán serán fundamentales para determinar precisamente hacia dónde nos enfocamos”, sostuvo el general Benavidez.

Cali enfrenta uno de sus periodos más violentos de los últimos meses, durante este 2026 se han presentado 285 asesinatos en la capital del Valle, según el Observatorio de Seguridad.

Por ejemplo, enero fue uno de los meses más sangrientos. En menos de 30 días asesinaron a más de 90 personas en circunstancias que aún están en investigación, pero generan un manto de duda preocupante sobre la capital del Valle, donde ya se habla de disputas de oficinas de sicarios a gran escala o viejas guerras del narcotráfico que parece ser están siendo recicladas en este 2026. Uno de los episodios que prendió las alarmas se registró el pasado fin de semana en un reconocido y lujoso restaurante del sector El Peñón, norte de la ciudad, hasta donde llegaron cinco sicarios y acabaron con la vida de un hombre que estaba en compañía de su familia.