Política

Ordenan medida de aseguramiento contra tres presuntos integrantes de Los Shottas por asesinato de turistas en Buenaventura; uno se rió en audiencia

El fiscal encargado llamó al orden a alias Leyson en pleno procedimiento.

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Redacción Semana
8 de junio de 2026 a las 7:16 p. m.
Ordenan medida de aseguramiento contra tres integrantes de Los Shottas.
Ordenan medida de aseguramiento contra tres integrantes de Los Shottas. Foto: SEMANA

Luego del homicidio y desaparición de dos turistas en el sector de La Bocana, en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), el fiscal David Jiménez ordenó medida de aseguramiento contra tres integrantes de los Shottas presuntamente implicados en el crimen.

Luego del hallazgo de uno de los cadáveres, las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de Los Shottas, entre ellos un menor de edad, por los delitos.

En su momento, se les responsabilizó de los presuntos delitos de tenencia de armas de fuego agravado y uso de menores de edad para la comisión de dichos actos.

En su momento, se les incautó tres fusiles, dos pistolas, una granada de fragmentación, 400 cartuchos, una escopeta y tres teléfonos celulares.

Los tres mayores de edad capturados son Leyson Rentería, alias Leyson; Hulver Iván Riascos, alias Chinga, y Jefferson Andrés Gamboa, alias Yefer.

Leyson, según los hallazgos de las autoridades, estaría directamente vinculado con la desaparición y homicidio, dado que sería la persona que en videos aparece amenazando a las víctimas con arma de fuego y reteniéndolos.

Fue ese mismo quien, durante la audiencia en la que se ordenó medida de aseguramiento por su responsabilidad en el crimen contra los turistas, se vio riéndose y fue llamado al orden.

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