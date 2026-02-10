La Armada reportó en las últimas horas golpes contra los grupos criminales que delinquen en el Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades militares, se “logró el sometimiento a la justicia de un presunto integrante del Grupo Armado Organizado residual, Jaime Martínez”.

Integrantes de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco se entregó a la Armada. Foto: Armada

Así mismo reportó la Armada que: “En una operación coordinada con la Policía Nacional, se capturó en flagrancia a un sujeto, presunto integrante del Grupo Delincuencial Organizado – GDO ‘Los Shottas’, quien realizaba actividades delictivas en el Distrito Especial de Buenaventura.

Sobre los operativos contra las disidencias de las Farc y los Shottas, explicó la Armada que: “el primer procedimiento se registró en el kilómetro 23, en la vía que conduce al sector de San Joaquín, zona rural de Buenaventura, donde una persona de 20 años de edad, identificada como alias Tatiana Martínez, se presentó voluntariamente ante las tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, expresando su intención de abandonar la organización criminal a la que presuntamente pertenecía, para acogerse a la ruta de sometimiento a la justicia ofrecida por el Gobierno Nacional”.

Capturado por parte de la Armada. Foto: Armada

La mujer le dijo a la Armada que “pertenecía desde hace dos años a la Jaime Martínez y se desempeñaba como combatiente de esta estructura criminal”.

“Al momento de su presentación, entregó una pistola, un proveedor y 14 cartuchos calibre 9 milímetros. De igual manera, se estableció contacto con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD, para iniciar su proceso de reintegración a la vida civil", agregó la Armada.

La mujer que se desmovilizó era integrante de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Respecto a la segunda operación, “en el barrio San Francisco de Asís en la Comuna 7, se hizo efectiva una orden de allanamiento a dos inmuebles, logrando en uno de ellos la captura en flagrancia de un sujeto conocido como alias ‘Minuto’, quien tenía en su poder 790 gramos de una sustancia que, por sus características de color y olor, se asemejarían a estupefacientes".