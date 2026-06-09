La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que miembros de las disidencias de las Farc estarían carnetizando personas de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.

Disidencias de las Farc amplían cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial: “Ordena a todas sus unidades”

“Aquí hay que dejar claro que existe una mutación de la política electoral y esa mutación hoy en día ya no se da con enfrentamientos que se presenten entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, sino que hoy lo que vivimos es una coerción social”, denunció Matiz.

Y agregó: “Vemos cómo carnetizan a la gente, la citan a reuniones, asumen en algunas ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado. Eso lo estamos combatiendo con presencia de nuestra fuerza pública y con inversión social”.

Una de esas acciones sociales con las que se estaría contrarrestando ese hecho tiene relación con la entrega de 4.200 canastas alimentarias a los menores de edad del municipio de Ataco, que están a punto de salir de vacaciones de las instituciones departamentales.

“Garantizar su educación escolar, invertir en la infraestructura educativa como se está haciendo con una inversión de más de 2.000 millones de pesos por parte del gobierno departamental, invertir en las vías terciarias con el trabajo mancomunado de las juntas de acción comunal y los proyectos como las placa huellas que se van a hacer", afirmó la gobernadora del Tolima.

Sobre el panorama de la segunda vuelta presidencial, Matiz dijo que han identificado varias alertas tempranas que serán presentadas en una comisión de seguimiento electoral que se llevará a cabo el próximo miércoles.

Las disidencias de las Farc estarían influenciando a las comunidades en medio de las elecciones. Foto: AFP

“Vamos a dejar esas alertas tempranas ahí y ya tenemos desde el gobierno departamental unas estrategias marcadas que le queremos dar a conocer desde nuestra fuerza pública para poder incrementar esas estrategias y garantizar que tengamos una jornada electoral en paz, con tranquilidad, pero, además de eso, y lo más importante, que se garantice el derecho que tienen los tolimenses de salir a votar libremente sin coerción alguna”, dijo la gobernadora.

Matiz agregó que habrá municipios en el departamento que tendrán una vigilancia especial, con organismos internacionales, tras la información que han recopilado sobre esas influencias de los grupos armados.

No se trataría de la única región que está amenazada por estas estructuras. Según información recopilada recientemente, de testimonios de líderes sociales, periodistas, mandatarios regionales e integrantes de la Fuerza Pública, en Caquetá, Guaviare y Putumayo las disidencias de las Farc estarían citando a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para influenciar estos comicios.