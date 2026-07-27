“Blindaremos a Cali”: Dilian Francisca Toro asegura que todo está listo para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, recibirá la banda presidencial y de inmediato iniciará su periodo como presidente de Colombia.

Ya está claro que el acto se realizará en la ciudad de Cali y que solo resta que el Congreso autorice el traslado para sesionar ese día en la capital del Valle del Cauca.

Por esa razón, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que todo está listo para ese evento y que se trata de una noticia positiva para los habitantes de la región.

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“La seguridad es lo más importante y tendremos un consejo de seguridad mañana para tener todo listo. Tenemos la experiencia de la COP16 y contamos con esa estrategia de seguridad, así que tendremos elementos similares, tendremos una central antidrones, una estrategia para blindar la seguridad de Cali y podamos tener tranquilidad”, dijo la gobernadora.

Explicó que el equipo presidencial se encargará de la logística, pero que la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali están dispuestas a colaborar en lo que sea necesario.

“Podemos dar la certeza de que Cali y el Valle del Cauca están preparados para hacer la posesión presidencial y tener la seguridad necesaria”, aseveró.

Toro dijo que lo que ocurrirá en Cali es histórico porque nunca se ha realizado una posesión presidencial en esa ciudad y que se trata de un mensaje importante de descentralización.

“Es un símbolo de esperanza para la región, para el suroccidente colombiano y el Pacífico por la seguridad, competitividad y reconciliación”, dijo.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Foto: Aymer Andrés Álvarez

También explicó que quienes quieran ejercer su derecho a la protesta ese día podrán hacerlo de manera pacífica, pero advirtió que no se tolerarán intentos de bloqueo.

“No vamos a impedir manifestaciones porque la Constitución lo permite; lo que no se debe tolerar es la violencia. Será un trabajo articulado para que se puedan hacer todos los eventos sin problema alguno y al mismo tiempo. Reforzaremos la seguridad, pero pensemos que todo estará controlado”, reiteró.

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En los próximos días se conocerán más detalles logísticos de la posesión presidencial, que no se realizaría en un sitio público. Lo que sí está claro es que, al terminar dicho evento, el presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde encabezará su primer consejo de seguridad con todos los integrantes de su Gobierno.