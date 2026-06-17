“No hay recursos”: El duro mensaje de Dilian Francisca Toro al Gobierno Petro por acueducto de Buenaventura

La crisis de abastecimiento de agua en Buenaventura volvió a poner sobre la mesa los problemas estructurales que enfrenta la ciudad que alberga el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. La situación se afloró nuevamente tras la ruptura de una tubería que abastece gran parte del distrito.

El millonario plan del Gobierno Petro para solucionar problema histórico de Buenaventura

La emergencia afectó cerca del 70 % de la población bonaverense, por ello, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, abrió el grifo y lanzó un fuerte cuestionamiento al Gobierno Nacional al asegurar que no existen recursos garantizados para la solución definitiva del acueducto de Buenaventura:

“Sobre el acueducto de Buenaventura es importante hablar con los hechos y con la verdad: los recursos del Gobierno Nacional para este proyecto no han estado. De hecho, solo hace tres semanas fue aprobado el CONPES, y eso no significa que hoy existan los recursos para ejecutar estas obras. Sino que se acudirá a un crédito con la CAF de $280 mil millones que aportaría el Gobierno Nacional”.

Dilian Francisca Toro pidió al Gobierno Nacional apoyo y cumplimiento para solucionar el tema de aguas en Buenaventura. Foto: Suministrado

A esto, Toro fue enfática en que la cifra restante (100.000 millones de pesos) tiene un deudor claro y que cumplirá con ese pago: “Los $100 mil millones faltantes los colocaremos desde la Gobernación del Valle por regalías para tres proyectos que ya nos fueron aprobados después de mucha espera, y esperamos tramitarlos y poder ponerlos en marcha lo más pronto posible”.

Adicionalmente, en su mensaje, la gobernadora apuntó contra un funcionario con nombre y apellido: “Por eso, le recuerdo al senador Alexander López que cuando tuvo la responsabilidad de dirigir el Departamento Nacional de Planeación, tampoco se materializaron los recursos que Buenaventura ha esperado durante tantos años para resolver de manera definitiva su problema de agua potable”.

Insistió en que desde su primer mandato como gobernadora, solo un plan ha sido efectivo, y apuntó también contra el actual alcalde de la ciudad: “Desde el año 2016, los únicos avances que se han ejecutado han sido la construcción de dos plantas de tratamiento en la estrategia de ‘Todos Somos Pazcifico’, así como el plan maestro de Acueducto a través de Vallecaucana de Aguas. Lamentablemente, durante los cuatro años del alcalde Víctor Vidal, no se ejecutaron nuevas obras que permitieran continuar avanzando en una solución definitiva”.

Y concluyó diciendo: “Mi posición ha sido la misma siempre: reclamar, gestionar e insistir ante el Gobierno Nacional por las inversiones que Buenaventura merece y necesita. Lo he hecho públicamente porque sé que el acceso al agua no puede seguir esperando. Lo que esperan los bonaverenses son soluciones: y ahí seguiremos trabajando y concentrando todos nuestros esfuerzos”.