Asesinan a señalado capo en playa de Cartagena: así fue el crimen

Un nuevo asesinato sacudió un reconocido sector de Cartagena. En esta ocasión, fue atacado a disparos en la playa Tierra Bomba un hombre identificado como Danilo Oviedo Chacón, conocido con el alias del Patrón.

La víctima es un señalado capo con presunta injerencia en negocios ilegales en Barranquilla y el departamento de Caquetá. De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió el Domingo de Resurrección hacia las 3:30 de la tarde.

Y aunque la primera hipótesis que trascendió en este caso fue la de un ataque sicarial con hombres en lancha, en un hecho que recordó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Cartagena, la Policía de esa ciudad desmintió esa versión y redujo todo a una presunta riña.

Playa Blanca. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Se presenta una riña, producto de la intolerancia, por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes”, dijo el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía de Cartagena.

Según el alto oficial, personal que atiende en los diferentes hoteles indicó “que se encontraban entre 20 y 30 personas departiendo y compartiendo, consumiendo cervezas y whisky, cuando de pronto un individuo que estaba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando a un hombre”.

El Patrón era considerado para las autoridades como un capo invisible que, presuntamente, coordinaba acciones con bandas delincuenciales como Los Pachenca, Los Costeños y el Clan del Golfo y EPL.

Otro asesinato en la playa

Este hecho se suma a otro similar registrado el pasado diciembre en una playa de Cartagena. Sucedió en las playas del corregimiento de la Boquilla, cuando un hombre fue atacado a tiros por desconocidos.

Según el diario El Universal, un testigo relató que el hombre estaba junto a otras dos personas, pidió una cerveza en un establecimiento y se fue a sentar a unas sillas cuando fue sorprendido por el sicario.

“Los tres compraron cervezas en una carpa, pero él fue el único que se fue a sentar a las sillas. En esas llegó un tipo y le disparó. Uno de los que estaba con él —y hablaba por teléfono cuando ocurrió el ataque— se fue enseguida. El otro quedó ahí”, relató uno de los testigos.

La playa, de inmediato, se vació. Solo quedaron los curiosos, que vieron cómo el cadáver era inspeccionado por las autoridades. Minutos después, la Policía de Cartagena confirmó de quién se trataba.

El muerto fue identificado como Andrés Bedoya Betancour, hombre de 41 años, natural de Medellín, con un largo pronturario criminal.

“A la víctima le figuran 11 anotaciones judiciales”, confirmó la Policía: seis de ellas, por hurto calificado, reportadas desde 2015 hasta este año.