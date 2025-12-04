Revelan identidad de hombre asesinado por sicarios en reconocida playa de Cartagena: tenía largo prontuario criminal

Un caso de sicariato ocurrido a las 3 p. m. de ayer, miércoles 3 de noviembre, estremeció a Cartagena.

Sucedió en las playas del corregimiento de la Boquilla, cuando un hombre fue atacado a tiros por desconocidos.

Según el diario El Universal, un testigo relató que el hombre estaba junto a otras dos personas, pidió una cerveza en un establecimiento y se fue a sentar a unas sillas cuando fue sorprendido por el sicario.

Al sufrir varios balazos, el hombre murió de inmediato.

“Los tres compraron cervezas en una carpa, pero él fue el único que se fue a sentar a las sillas. En esas llegó un tipo y le disparó. Uno de los que estaba con él —y hablaba por teléfono cuando ocurrió el ataque— se fue enseguida. El otro quedó ahí”, dijo uno de los testigos.

La playa, de inmediato, se vació. Solo quedaron los curiosos, que vieron cómo el cadáver era inspeccionado por las autoridades.

Minutos después, la Policía de Cartagena confirmó de quién se trataba.

El muerto fue identificado como Andrés Bedoya Betancour, hombre de 41 años, natural de Medellín, con un largo pronturario criminal.

“A la víctima le figuran 11 anotaciones judiciales”, confirmó la Policía: seis de ellas, por hurto calificado, reportadas desde 2015 hasta este año.

Además, había sido denunciado en dos ocasiones por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos por hechos del año 2019.

Tenía registros por concierto para delinquir de 2025, fuga de presos en el 2023 y una denuncia por lesiones personales del año 2018, dijo la Policía.

Las autoridades cuentan con varios elementos para investigar el asesinato de esta persona en las playas de La Boquilla.

Según cifras de Cartagena Cómo Vamos, 279 personas fueron asesinadas en Cartagena con corte a octubre; el diario El Heraldo indicó que 29 más fueron ultimadas en noviembre, lo que se traduce en un saldo de 302 personas muertas a manos de otros este año.

Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría. | Foto: Colprensa

“La violencia homicida tiene un impacto profundo en la calidad de vida, al afectar la confianza ciudadana, la seguridad comunitaria y las dinámicas sociales. En Cartagena, los casos de sicariato —homicidios por encargo— continúan influyendo en las rutinas barriales y en la percepción de seguridad”, dijo al presentar su informe Cartagena Cómo Vamos.