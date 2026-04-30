Nación

Jorge Iván Ospina: Juzgado ordena cinco días de arresto contra el interventor de la Nueva EPS

El caso tiene relación con la orden de autorizar y suministrar un dispositivo utilizado para tratar dilataciones cerebrales.

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Redacción Semana
30 de abril de 2026 a las 7:31 p. m.
Jorge Iván Ospina fue alcalde de Cali.
Jorge Iván Ospina fue alcalde de Cali. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenó el arresto de cinco días contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.

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