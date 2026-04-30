Jorge Iván Ospina: Juzgado ordena cinco días de arresto contra el interventor de la Nueva EPS

El Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenó el arresto de cinco días contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.
En desarrollo…
El caso tiene relación con la orden de autorizar y suministrar un dispositivo utilizado para tratar dilataciones cerebrales.
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El Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenó el arresto de cinco días contra el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina.
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