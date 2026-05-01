Así estará el clima en Bogotá este 1 de mayo, Día del Trabajo

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) dio a conocer el reporte del estado del clima en Bogotá para este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que se realizarán diversas marchas.

A continuación, los detalles más importantes del reporte:

En la madrugada se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias ligeras, principalmente en el sur de la capital.

La temperatura mínima estimada será de 8 °C.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde se prevé cielo entre parcial a ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura máxima estimada es de 21 °C.

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Marchas del Día del Trabajo

Cabe anotar que desde tempranas horas del día comenzarán las concentraciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad, desde donde avanzarán las marchas hacia el centro histórico. El recorrido principal tendrá como destino la Plaza de Bolívar, punto emblemático donde se espera la mayor afluencia de asistentes.

De acuerdo con la información conocida, estos serán los principales puntos de concentración en Bogotá:

Parque Nacional (punto principal de encuentro)

Calle 45 con carrera Séptima

Universidad Nacional (sector de la calle 26)

Calle 72 con carrera 13

Portal de las Américas

Portal Suba

Portal 20 de Julio

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Desde estos lugares, diferentes grupos se movilizarán hacia el centro de la ciudad, principalmente por corredores como la carrera Séptima y la calle 26, lo que generará importantes afectaciones en la movilidad durante gran parte del día.

Las autoridades distritales han advertido que los tramos entre la calle 45 y la Plaza de Bolívar serán los más impactados, por lo que recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y estar atentos a los reportes en tiempo real.

La temperatura máxima estimada para este viernes es de 21 °C. Foto: Getty Images

Fenómeno del Niño en Bogotá

Por otra parte, el Idiger ha realizado una serie de análisis para determinar cuáles son las alteraciones más probables de la precipitación para el segundo y tercer trimestre de este año, siguiendo el avance del Fenómeno del Niño:

Julio-agosto-septiembre: En un evento típico de El Niño los modelos indican un déficit de precipitación en gran parte del norte de la ciudad.

Octubre-noviembre-diciembre: En un evento típico de El Niño, los modelos indican déficit de lluvias en parte del sur de la capital.

Los escenarios de déficit pueden llegar a variar de acuerdo con la fase del Fenómeno del Niño que se vaya desarrollando en el año.

“Vale la pena recordar que hasta el mes de junio estamos aún en temporada de más lluvias y, aunque se han presentado anomalías y comportamientos atípicos, no podemos bajar la guardia con las precipitaciones que puedan llegar a presentarse, especialmente hacia el mes de junio. Debemos seguir alertas y tomando todas las precauciones”, comentó el Director del Idiger, Guillermo Escobar.