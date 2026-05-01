🔴 Marchas del 1 de mayo en VIVO | Siga en directo el horario de las manifestaciones y últimas noticias de movilidad en Bogotá

Desde primeras horas de este viernes 1 de mayo comienzan a prepararse miles de ciudadanos para, en las próximas horas, concentrarse en distintos puntos de Bogotá y dar inicio a las tradicionales marchas del Día del Trabajo.

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Centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales ya se preparan para movilizarse en la capital en una jornada que es monitoreada en tiempo real por las autoridades, quienes han activado dispositivos de seguridad y acompañamiento para garantizar el desarrollo de las manifestaciones.

De acuerdo con la programación oficial, las principales movilizaciones parten desde sectores como el Parque Nacional y la calle 45, con destino a la Plaza de Bolívar, lo que empieza a generar afectaciones en la movilidad en varios corredores clave de la ciudad.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos y mantenerse atentos a los reportes en vivo sobre cierres viales, desvíos y el avance de las marchas a lo largo del día.

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Puntos de concentración:

En cuanto a los puntos de concentración, las autoridades han definido varios sectores estratégicos donde comienzan a reunirse los manifestantes en Bogotá. Los principales son:

Parque Nacional (punto principal de encuentro)

Calle 45 con carrera séptima

Universidad Nacional (sector de la calle 26)

Calle 72 con carrera 13

Portal de las Américas

Portal Suba

Portal 20 de Julio

Desde estos puntos, los distintos grupos avanzarán hacia el centro de la ciudad. El recorrido principal tiene como destino la Plaza de Bolívar, donde se espera la mayor afluencia de asistentes y la concentración final de las movilizaciones.

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