Aerocivil activa plan de contingencia por salida de Spirit Airlines: más de 10 mil pasajeros afectados

La Aeronáutica Civil activó este sábado un plan de contingencia en Colombia tras la suspensión inmediata de las operaciones de la aerolínea Spirit Airlines, una decisión que tomó por sorpresa al sector aéreo y deja a miles de pasajeros en incertidumbre.

Spirit Airlines anuncia un “cierre gradual” de sus operaciones y cancela todos los vuelos

La entidad confirmó que la compañía canceló todos sus vuelos desde este 2 de mayo, luego de no lograr superar su proceso de reorganización financiera en Estados Unidos.

En un comunicado oficial, la autoridad aeronáutica señaló que “la suspensión inmediata de las operaciones globales de la aerolínea Spirit Airlines” responde a que la empresa “no logró superar su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos”.

Además, advirtió que “a partir del día de hoy todos los vuelos han sido cancelados”, lo que impacta directamente a los viajeros que tenían itinerarios programados.

El impacto no es menor. Según cifras entregadas por la Aerocivil, se estima que cerca de 10.000 pasajeros en Colombia se encuentran afectados por esta situación.

Frente a este panorama, la entidad anunció que “ha activado los protocolos de articulación sectorial”, convocando a diferentes instituciones para coordinar la atención a los usuarios, sin dejar de lado que las responsabilidades recaen en la aerolínea.

De acuerdo con la información oficial, Spirit Airlines ya inició el proceso de notificación a sus pasajeros para que puedan elegir opciones de reembolso.

“Los pasajeros afectados están siendo notificados vía correo electrónico para seleccionar sus opciones de reembolso”, indicó el comunicado. Asimismo, se habilitaron canales presenciales para quienes tengan dificultades de acceso digital.

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En paralelo, otras aerolíneas comenzaron a reaccionar. Avianca, por ejemplo, puso en marcha un plan de protección voluntaria que permitirá reubicar pasajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo, “sin costo de tarifa aérea, sujetos a disponibilidad”.

Por su parte, Latam también expresó su intención de apoyar con su capacidad operativa, mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) evalúa alternativas dentro del sector.

La Superintendencia de Transporte será clave en este proceso, ya que “es la entidad encargada de la protección de los derechos de los usuarios del transporte aéreo”, así como del seguimiento a las obligaciones de la aerolínea frente a los pasajeros. Entre tanto, la Aerocivil mantendrá presencia en los aeropuertos para brindar orientación directa a los viajeros afectados.