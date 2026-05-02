Video | Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas: hay cinco heridos

Lo que parecía una jornada normal de compras terminó en momentos de angustia en el municipio de Dosquebradas, en Risaralda, luego de que un vehículo se estrellara contra un supermercado de la cadena D1 y terminara dentro del establecimiento, dejando varias personas heridas.

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El hecho quedó registrado en video y se ha difundido ampliamente en redes sociales. A diferencia de otros casos, las imágenes no captan el momento exacto del choque, sino sus consecuencias: el carro ya dentro del local, personas lesionadas y ciudadanos intentando auxiliar a los afectados en medio del desorden.

En uno de los clips se observa a una mujer con sangre en el rostro, mientras otros clientes y trabajadores se acercan para brindarle ayuda, evidenciando la gravedad del impacto y la rápida reacción de quienes estaban en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro vial se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra las instalaciones del comercio, en una zona con alta afluencia de personas.

El balance inicial entregado por las autoridades da cuenta de cinco personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladadas a distintos centros médicos asistenciales del municipio.

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Desde el sitio, un uniformado explicó que “un ciudadano pierde el control de su vehículo colisionando contra instalaciones de un establecimiento comercial”, y confirmó que la atención de los lesionados se realizó en coordinación con personal de tránsito municipal y ambulancias.

Tras el impacto, las autoridades acordonaron la zona para facilitar las labores de atención, así como la inspección de los daños en la infraestructura del supermercado y el vehículo involucrado, que quedó dentro del establecimiento.

Aunque las causas del accidente aún no han sido establecidas con precisión, las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control por parte del conductor. No obstante, organismos de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar si hubo factores adicionales como exceso de velocidad, fallas mecánicas o alguna imprudencia.

El caso generó preocupación entre habitantes del sector, al tratarse de una zona concurrida en un municipio cercano a Pereira, donde este tipo de hechos representa un riesgo para peatones y clientes.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras los heridos permanecen bajo observación médica tras el fuerte impacto.