Risaralda

Tras balacera con dos ladrones, escoltas del alcalde Dosquebradas, Risaralda, frustran fleteo a una persona: iban tras una millonaria cifra

Uno de los ladrones fue detenido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 9:26 p. m.
Capturan un fletero en intento de hurto, escolta del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, se enfrentó a los delincuentes.
Capturan un fletero en intento de hurto, escolta del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, se enfrentó a los delincuentes. Foto: Redes sociales

Un fletero herido y un robo frustrado es el saldo de una balacera ocurrida en la tarde de este miércoles en inmediaciones del barrio La Mariana, en Dosquebradas, Risaralda.

El coronel Juan Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que tiene a su cargo la seguridad en ese territorio, explicó por medio de un video qué sucedió.

Según el oficial, una persona que había retirado 5 millones de pesos de una entidad financiera fue abordada por dos delincuentes armados, que intentaron quitarle su dinero.

Sin embargo, los delincuentes se toparon en medio de la situación con la camioneta y los escoltas del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo.

Pereira

Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

Pereira

Tragedia en Risaralda: mujer fue asesinada supuestamente por su hija tras discusión sobre la clave del wifi

Pereira

Confeso asesino del padre Darío Valencia tuvo su primera audiencia en Colombia tras ser extraditado desde Francia

Pereira

Por presunto maltrato laboral en Pereira se pronunciaron el presidente Petro, el ministro Antonio Sanguino y administradores de taller

Pereira

Pereira fue escenario del lanzamiento de traje tecnológico para pacientes con esclerosis múltiple y parálisis cerebral

Pereira

Camioneta con hinchas del Pereira que regresaban de Tunja se fue a un abismo: este es el balance oficial del accidente

Pereira

Trágico accidente de tránsito: conductor murió calcinado tras violento choque con camión en vía de Pereira

Pereira

En Dosquebradas allanaron dos viviendas y encontraron un cadáver amarrado; hay tres personas capturadas

Nación

“Tenemos que demostrarles que esto es algo diferente”, hermano de alias ‘Macaco’ fue elegido alcalde de Dosquebradas, Risaralda

Mejor Colombia

Cuatro emprendimientos exitosos que nacieron en el Eje Cafetero y están triunfando en el exterior

En medio de la situación, aseguró el oficial de Policía, los escoltas reaccionaron, lo que provocó un intercambio de disparos con los ladrones.

“Iba a ser abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, portaban armas de fuego, en ese momento por el lugar transitaba el alcalde de Dosquebradas junto con su esquema de seguridad, quienes al notar la actitud sospechosa y la presencia de sujetos armados reaccionan de manera inmediata generándose un intercambio de disparos”, dijo el coronel Ruiz.

Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias Chom, el llamado ‘fletero de fleteros’, y les cayó la Policía: este fue el resultado

Uno de ellos fue herido y atrapado por la comunidad, que lo golpeó, además quemó la motocicleta en la que se movilizaba junto a su cómplice.

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas, Risaralda. Escolta del alcalde Roberto Jiménez se enfrentó a los delincuentes.
Frustran intento de fleteo en Dosquebradas, Risaralda. Escolta del alcalde Roberto Jiménez se enfrentó a los delincuentes. Foto: Redes sociales

Este, por su parte, alcanzó a huir.

Uno de los presuntos delincuentes fue reducido en el lugar de los hechos, mientras que el segundo sujeto logró huir y es activamente buscado por nuestras unidades. El capturado presenta lesiones producto de la reacción de la comunidad. Durante los hechos, la ciudadanía incineró la motocicleta en la que se desplazaban los presuntos delincuentes”, añadió el oficial.

Una de las armas de fuego usadas por los delincuentes fue incautada.

El municipio del Eje Cafetero que debe su nombre a dos quebradas que atraviesan sus paisajes entre montañas

Las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero del cómplice del capturado. La víctima resultó ilesa.

Más de Pereira

Capturan un fletero en intento de hurto, escolta del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, se enfrentó a los delincuentes.

Tras balacera con dos ladrones, escoltas del alcalde Dosquebradas, Risaralda, frustran fleteo a una persona: iban tras una millonaria cifra

Capturan a alias Juli, señalado asesino de el pesista Juan Esteban Peña en Pereira.

Cayó señalado asesino del campeón panamericano de pesas Juan Esteban Peña Bolívar

No se sabe nada del paradero de la presunta agresora de su propia madre.

Tragedia en Risaralda: mujer fue asesinada supuestamente por su hija tras discusión sobre la clave del wifi

Julián Eduardo Cifuentes, hombre que admitió haber asesinado al sacerdote Darío Valencia en Pereira.

Confeso asesino del padre Darío Valencia tuvo su primera audiencia en Colombia tras ser extraditado desde Francia

Las imágenes de presunto maltrato laboral en un taller mecánico ubicado en Pereira

Por presunto maltrato laboral en Pereira se pronunciaron el presidente Petro, el ministro Antonio Sanguino y administradores de taller

Este es el traje innovador

Pereira fue escenario del lanzamiento de traje tecnológico para pacientes con esclerosis múltiple y parálisis cerebral

Siete hinchas de Pereira, heridos en accidente cuando regresaban de Tunja.

Camioneta con hinchas del Pereira que regresaban de Tunja se fue a un abismo: este es el balance oficial del accidente

Accidente de tránsito en vía de Pereira.

Trágico accidente de tránsito: conductor murió calcinado tras violento choque con camión en vía de Pereira

El hombre aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

Mató a 11 personas haciéndose pasar por sordomudo: habla el Terror de Risaralda y cuenta escalofriantes detalles

La familia de las víctimas exige justicia.

Pareja murió en terrible accidente de tránsito en Pereira: su hija de 4 años está gravemente herida

Noticias Destacadas