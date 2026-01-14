Tras balacera con dos ladrones, escoltas del alcalde Dosquebradas, Risaralda, frustran fleteo a una persona: iban tras una millonaria cifra

Un fletero herido y un robo frustrado es el saldo de una balacera ocurrida en la tarde de este miércoles en inmediaciones del barrio La Mariana, en Dosquebradas, Risaralda.

El coronel Juan Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, que tiene a su cargo la seguridad en ese territorio, explicó por medio de un video qué sucedió.

Según el oficial, una persona que había retirado 5 millones de pesos de una entidad financiera fue abordada por dos delincuentes armados, que intentaron quitarle su dinero.

Sin embargo, los delincuentes se toparon en medio de la situación con la camioneta y los escoltas del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo.

En medio de la situación, aseguró el oficial de Policía, los escoltas reaccionaron, lo que provocó un intercambio de disparos con los ladrones.

“Iba a ser abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, portaban armas de fuego, en ese momento por el lugar transitaba el alcalde de Dosquebradas junto con su esquema de seguridad, quienes al notar la actitud sospechosa y la presencia de sujetos armados reaccionan de manera inmediata generándose un intercambio de disparos”, dijo el coronel Ruiz.

Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias Chom, el llamado ‘fletero de fleteros’, y les cayó la Policía: este fue el resultado

Uno de ellos fue herido y atrapado por la comunidad, que lo golpeó, además quemó la motocicleta en la que se movilizaba junto a su cómplice.

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas, Risaralda. Escolta del alcalde Roberto Jiménez se enfrentó a los delincuentes. Foto: Redes sociales

Este, por su parte, alcanzó a huir.

“Uno de los presuntos delincuentes fue reducido en el lugar de los hechos, mientras que el segundo sujeto logró huir y es activamente buscado por nuestras unidades. El capturado presenta lesiones producto de la reacción de la comunidad. Durante los hechos, la ciudadanía incineró la motocicleta en la que se desplazaban los presuntos delincuentes”, añadió el oficial.

Una de las armas de fuego usadas por los delincuentes fue incautada.

El municipio del Eje Cafetero que debe su nombre a dos quebradas que atraviesan sus paisajes entre montañas

Las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero del cómplice del capturado. La víctima resultó ilesa.