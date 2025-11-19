Era un peligroso delincuente, sin embargo, en uno de los barrios de la comuna 3 de Medellín, Manrique, sus allegados lo despidieron como él quería: globos blancos, música, pólvora y la exhibición de una moto DR 650 de color amarilla, su favorita.

Así fue el vergonzoso sepelio de alias Chom, cuyo nombre era Jefferson Alexis Cano Gómez, un reconocido ladrón que murió tras una balacera en medio de un hurto.

El delincuente resultó herido el martes 4 de noviembre cuando él y otro ladrón intimidaron a una persona que salía de su casa en la carrera 50A con la calle 57, en el barrio Prado, comuna 10, La Candelaria.

Con un arma traumática, relató el diario El Colombiano, estaban despojando a un hombre de 39 años de una moto Yamaha N-Max modelo 2025 que recientemente había comprado.

En Medellín causó indignación el sepelio de Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, conocido como el fletero de los fleteros. | Foto: Redes sociales

En ese instante, apareció la Policía y se desencadenó una balacera que terminó con alias Chom malherido y en la clínica y con su cómplice capturado.

Siete días de agonía pasó el ladrón en el centro médico, hasta que murió. La noticia se regó en su barrio como un virus y a su sepelio acudieron otros ladrones, además de sus seres queridos y allegados.

La situación fue aprovechada por la Policía no solo para individualizar a otros delincuentes, sino para recuperar algunas motocicletas que ya habían identificado gracias a la tecnología de las cámaras LPR y las cuales fueron usadas para cometer delitos.

“¡Cuánta cultura de ilegalidad! Hasta allá llegamos, a la salida del entierro, con policía y tránsito: varias placas ingresadas al sistema LPR, individualizamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de haber participado en hurtos”, dijo sobre el vergonzoso sepelio el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

¡Cuánta cultura de ilegalidad!

Hasta allá llegamos, a la salida del entierro, con policía y tránsito: varias placas ingresadas al sistema LPR, individualizamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de haber participado en hurtos.

Autoridad y orden es lo que se necesita. https://t.co/bdvgtGrYAO pic.twitter.com/JsTwFhDzhv — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) November 19, 2025

Según confirmaron desde la Secretaría de Seguridad, fueron inmovilizadas ocho motos implicadas en otros robos.