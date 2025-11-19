Suscribirse

Medellín

Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias Chom, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, se pronunció al respecto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 12:03 a. m.
El delincuente conocido como alias 'Chom' murió tras enfrentarse en un hurto a la Policía en Medellín.
El delincuente conocido como alias Chom murió tras enfrentarse en un hurto a la Policía en Medellín. | Foto: Redes sociales.

Era un peligroso delincuente, sin embargo, en uno de los barrios de la comuna 3 de Medellín, Manrique, sus allegados lo despidieron como él quería: globos blancos, música, pólvora y la exhibición de una moto DR 650 de color amarilla, su favorita.

Así fue el vergonzoso sepelio de alias Chom, cuyo nombre era Jefferson Alexis Cano Gómez, un reconocido ladrón que murió tras una balacera en medio de un hurto.

El delincuente resultó herido el martes 4 de noviembre cuando él y otro ladrón intimidaron a una persona que salía de su casa en la carrera 50A con la calle 57, en el barrio Prado, comuna 10, La Candelaria.

Con un arma traumática, relató el diario El Colombiano, estaban despojando a un hombre de 39 años de una moto Yamaha N-Max modelo 2025 que recientemente había comprado.

En Medellín causó indignación el sepelio de Jefferson Alexis Cano Gómez, alias 'Chom', conocido como el fletero de los fleteros.
En Medellín causó indignación el sepelio de Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, conocido como el fletero de los fleteros. | Foto: Redes sociales

En ese instante, apareció la Policía y se desencadenó una balacera que terminó con alias Chom malherido y en la clínica y con su cómplice capturado.

Contexto: Grave atentado con drones en Suárez, Cauca: una mujer fue asesinada, un menor herido y múltiples destrozos

Siete días de agonía pasó el ladrón en el centro médico, hasta que murió. La noticia se regó en su barrio como un virus y a su sepelio acudieron otros ladrones, además de sus seres queridos y allegados.

La situación fue aprovechada por la Policía no solo para individualizar a otros delincuentes, sino para recuperar algunas motocicletas que ya habían identificado gracias a la tecnología de las cámaras LPR y las cuales fueron usadas para cometer delitos.

Contexto: Fuga de agua provoca grave daño en La Regional, una de las principales avenidas de Medellín, y un enorme trancón

“¡Cuánta cultura de ilegalidad! Hasta allá llegamos, a la salida del entierro, con policía y tránsito: varias placas ingresadas al sistema LPR, individualizamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de haber participado en hurtos”, dijo sobre el vergonzoso sepelio el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Según confirmaron desde la Secretaría de Seguridad, fueron inmovilizadas ocho motos implicadas en otros robos.

Chom ya había sido capturado por un hurto en 2018 y condenado a 18 meses de cárcel, tiempo que pagó desde su casa y el cual aprovechó para convertirse en el penoso ‘fletero de fleteros’.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condenan a premiada exfiscal que investigó narcos, se pensionó y se convirtió en prófuga de la justicia

2. Joven deportista fue hallada sin vida y con varios impactos de bala en zona rural de Ocaña: esto es lo que se sabe del caso

3. Pillos de Medellín dieron papaya en el vergonzoso sepelio de alias ‘Chom’, el llamado fletero de fleteros, y les cayó la Policía: este fue el resultado

4. Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé con emotivo video: “Un momento inolvidable”

5. ¿Tiene mascotas?: En esta ciudad de Estados Unidos su perro tiene prohibido ladrar o aullar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínDelincuenciasepelio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.