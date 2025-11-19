Suscribirse

Cauca

Grave atentado con drones en Suárez, Cauca: una mujer fue asesinada, un menor herido y múltiples destrozos

El alcalde, César Cerón, clamó al gobierno nacional por ayuda para enfrentar a los delincuentes de las disidencias de las FARC.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 9:25 p. m.
Nuevo atentado en Suárez, Cauca, cobra la vida de una mujer de nacionalidad ecuatoriana.
Nuevo atentado en Suárez, Cauca, cobra la vida de una mujer de nacionalidad ecuatoriana. | Foto: Tomado de video

Un grave atentado se registró este miércoles, 19 de noviembre, el municipio del Cauca, luego de que delincuentes de las disidencias de las FARC atacaran con drones cargados con explosivos en el casco urbano.

El resultado del ataque es la muerte de una mujer, de nacionalidad ecuatoriana, un joven herido y múltiples destrozos.

*Noticia en desarrollo...

Noticias Destacadas

