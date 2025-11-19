Medellín
Fuga de agua provoca grave daño en La Regional, una de las principales avenidas de Medellín, y un enorme trancón
Conductores aseguran que pueden tardar en un trayecto tres horas más de lo habitual.
La Secretaría de Movilidad de Medellín tuvo que cerrar, de manera indefinida, los carriles centrales de la avenida La Regional (La Paralela), a la altura de la calle 75, en inmediaciones del barrio Caribe, por grave daño en el acueducto.
La falla provocó una fuga de agua y un enorme trancón que, según algunos conductores, podrían convertir el tiempo de recorrido de ese trayecto que normalmente toma unos minutos hasta en tres horas.
“A esta hora persiste el cierre de la calzada oriental en la Av. La Paralela con la Cl. 75, sentido norte-sur, debido a un daño en la red de acueducto. Por ahora no tenemos una fecha estimada de reapertura. Planea tu recorrido y transita con precaución”, informó hacia el mediodía de este miércoles en su cuenta de X la Secretaría de Movilidad.
Este daño, que podría tardar hasta dos días en ser reparado, se convirtió en un dolor de cabeza para los conductores, pues a esta vía desembocan muchos de los vehículos que ingresan a Medellín por el norte, sobre todo los que llegan de la Autopista Medellín - Bogotá.
Cuadrillas de trabajadores de EPM ya evalúan qué medidas tomar para reparar la avería, que según confirmaron desde la Secretaría de Movilidad depende de lo que establezcan los expertos.
Mientras tanto, las autoridades piden a los conductores planear en tiempo muy bien sus recorridos y las vías alternas a tomar.
Además, otra de las alternativas que ofrecen es abordar el Metro de Medellín para evitar un embotellamiento aún mayor.
La avenida Regional, en el punto donde se presentó la fuga, es un punto importante de conexión con el centro y sur de Medellín, pues cerca de allí están la Terminal de Transportes del Norte, la estación Caribe del Metro y la calle 67 (Barranquilla).