El motor que mueve a Colombia: innovación y sostenibilidad en el transporte

Colombia es un país que se mueve principalmente por carretera. Solo en 2025 se movilizaron más de 151 millones de toneladas de mercancías por las vías del territorio nacional, según datos del Ministerio de Transporte. Esta cifra no solo evidencia la importancia del transporte carretero en la economía y la conectividad del país, también subraya el papel clave de sus motores para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad del sector.

En sus casi 100 años de historia, Cummins, líder global en motores, ha desarrollado un amplio portafolio de tecnologías automotrices que abarca desde sistemas de combustión interna hasta soluciones integrales y sostenibles para el transporte. Sus motores, con diversas aplicaciones y distintas fuentes de energía, integran una fuerte apuesta por la descarbonización y un alto componente de atención al usuario.

En Colombia, la empresa ya cumple 65 años de experiencia. Y aunque el tiempo pase, la meta siempre ha sido la misma: “Impulsar el transporte del país”. Alejandro Castrillón, director comercial de Cummins en Colombia, asegura que el trabajo de la compañía “ha permitido que nuestro motor tenga una fuerte tradición en el sector, consolidándonos como líderes del mercado en el segmento de camiones pesados”, precisó.

Y lo son. Cerca del 80 % de los 70.000 tractocamiones que se movilizan en el país operan con motores de la marca estadounidense. “Cuando decimos que Cummins es el motor que mueve el transporte y la economía colombiana, lo decimos basados en los datos del mercado”, sentenció Castrillón.

Toda esta experiencia les ha permitido escuchar la voz, las necesidades de los clientes y las condiciones del territorio para desarrollar nuevas soluciones que se incorporen al mercado nacional. El principal ejemplo: su motor Euro VI X15.

Motor X15: tecnología sostenible

Se trata de una pieza con varios años de investigación y desarrollo que responde a las exigencias de la geografía nacional. Su diseño, sin embargo, consume menos combustible, requiere menos mantenimiento y genera una emisión mínima de gases de efecto invernadero y de material particulado.

“Una de las características de Cummins no solo es cumplir con los estándares de emisiones más avanzados, sino tener un enfoque de confiabilidad, durabilidad y bajos costos operativos. Además de estas ventajas, este motor tiene mayor seguridad y la posibilidad de llegar a los 80.000 kilómetros para los períodos de cambio de aceite, lo que permite reducir costos y liberar tiempos muertos”, explicó el directivo.

Disminuir el impacto

Uno de los pilares estratégicos de la empresa ha sido avanzar en tecnologías limpias, un segmento en el que, además, han hecho inversiones cercanas a 1,4 billones de dólares.

Alejandro Castrillón, director comercial de Cummins en Colombia. Foto: Cummins - API

Castrillón explica que por “tecnologías limpias” no se refiere solo a la electrificación, sino también a motores de gas natural, combustibles alternativos e, incluso, el diésel Euro VI. Todos hacen parte de su estrategia Destination Zero, cuya meta final es alcanzar las emisiones cero.

“Las estigmatizaciones y mitos en torno al diésel han estado siempre”, señaló Castrillón. “Sin embargo, los motores Cummis Euro VI son casi cero emisiones, lo que reduce bastante el impacto ambiental. A esto se puede sumar la renovación de la flota del país al motor X15, pues estos camiones ya rondan, en promedio, los 20 años de antigüedad”.

Resulta natural pensar que una tecnología más avanzada implica mayores costos. Pero no al analizar el panorama a largo plazo, la ecuación cambia. Aproximadamente el 40 % de los costos asociados a un camión en Colombia proviene del combustible y, según Castrillón, es aquí donde Cummins aporta mayor valor.

“Nuestros motores están enfocados en bajos consumos de combustible y en mantenimientos más extendidos”, precisó. Y añadió que el tema no es solo avanzar en la transición tecnológica, sino que “sea viable y accesible a los diferentes clientes y a todos los sectores de la cadena”.

Una gran responsabilidad

Cada día, el sector se encarga de transportar insumos, alimentos, medicamentos, productos del agro, combustibles o minerales. Una responsabilidad que, según Castrillón, los impulsa a generar un servicio de atención permanente en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Cartagena, Pasto y Medellín, entre otras. La meta: estar más cerca de sus clientes.

Actualmente Cummins cuenta con una red amplia de soporte, respaldo y atención, que incluye distribuidores, permitiendo que los clientes accedan a repuestos genuinos cuando lo necesiten.

“Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de clase mundial y el mejor soporte. Nos hemos dado cuenta de que la tecnología no es suficiente sola. El verdadero diferencial está en el respaldo, que es lo que nos ha caracterizado por muchos años”, concluyó Castrillón.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cummins.